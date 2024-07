Dal Comune di Modena un bando per incentivare gli studi inediti sulla legalità

Presentare uno studio inedito sui temi dell’elusione, evasione fiscale e riciclaggio, corruzione, lavoro irregolare, reati ambientali o gioco d’azzardo, sviluppando un vero e proprio prodotto giornalistico o producendo un documentario multimediale.

È quanto viene proposto a studenti e dottorandi Unimore, iscritti a corsi di laurea magistrale o triennale, e dottorandi dei Dipartimenti di Giurisprudenza, Economia “Marco Biagi” ed Ingegneria “Enzo Ferrari”, oltre agli iscritti ai corsi speciali dei tre dipartimenti, attraverso il bando Premio di studio “Legalità e territorio”, giunto quest’anno alla sesta edizione. Per ciascuna sezione, scritta e multimediale, sono previsti un premio di 1.500 euro e una menzione d’onore di 1.000 euro.

L’obiettivo è sostenere studi e ricerche da parte degli studenti universitari e dottorandi sulle diverse tematiche connesse alla promozione della cultura della legalità, prevenzione e contrasto della criminalità economica ed organizzata e alla valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili.

“In un momento in cui la criminalità organizzata si aggiorna e rinnova in modo repentino – afferma l’assessore Vittorio Ferraresi con delega alla Legalità e antimafie – avere un occhio attento e innovativo nello studio e contrasto alle illegalità risulta un’ottima via per sconfiggerla. È per questo che dobbiamo far sentire partecipi i giovani studiosi e tutti quelli che vogliono dare il proprio contributo, in modo da coinvolgerli in quella che risulta essere una vera e propria battaglia, anche e soprattutto, per il loro futuro”.

I lavori dovranno essere inviati entro le 13 del 31 ottobre all’indirizzo di posta elettronica certificata modenasicura@cert.comune.modena.it e saranno valutati da una commissione composta da rappresentanti del Comune di Modena e di UniMoRe e da un esperto di prodotti multimediali. Il bando e i moduli per partecipare si trovano sul sito del Comune (https://www.comune.modena.it/legalita-e-sicurezze/progetti-in-corso/premio-di-studio-legalita-e-territorio-del-comune-di-modena/bando-premio-di-studio-legalita-e-territorio-del-comune-di-modena-6-edizione-anno-2024). Per informazioni si può contattare l’ufficio Legalità e sicurezze (modena.sicura@comune.modena.it).

Ogni candidato potrà partecipare alla selezione con un solo prodotto. L’elaborato scritto dovrà avere una lunghezza massima di 30 mila caratteri, spazi e note inclusi, mentre il lavoro multimediale non potrà superare i dieci minuti di durata. Dal conteggio dei caratteri sono esclusi eventuali tabelle, grafici e/o immagini. Gli elaborati scritti dovranno essere consegnati in formato elettronico pdf e odt.

Il concorso fa parte delle azioni portate avanti dal Comune di Modena per promuovere una cultura della legalità e della cittadinanza responsabile anche nell’ambito degli interventi previsti dal Testo unico regionale sulla legalità.