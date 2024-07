Al via i lavori per la ristrutturazione del reticolo fognario di Cogruzzo a Castelnovo Sotto

Lunedì 15 luglio avranno inizio i lavori per la ristrutturazione del reticolo fognario della frazione di Cogruzzo in comune di Castelnovo Sotto.

L’intervento ha un costo complessivo di 1.220.000 euro, di cui circa 1 milione di euro per lavori, interamente finanziato con fondi derivanti dal bando PNRR, e dovrà essere ultimato e collaudato entro il 30 giugno 2025.

La durata del cantiere sarà di circa 320 giorni, interessando le vie Canalino e San Leonardo, con possibili modifiche alla viabilità locale per consentire di eseguire i lavori in sicurezza.

I cittadini saranno tempestivamente informati dello sviluppo delle attività.

I lavori, una volta completati, miglioreranno il sistema fognario riducendo la quantità di acqua pulita (irrigua o di scolo) che transita all’interno della rete, e quindi riducendo la possibilità di sversamenti nell’ambiente superficiale esterno.

Il progetto, presentato nei giorni scorsi alla cittadinanza in un incontro alla locale sala ANSPI dal sindaco Francesco Monica e dai tecnici di Ireti, prevede la separazione del reticolo fognario dalla rete di canali di bonifica, attraverso la realizzazione di circa 1.200 metri di nuove condotte di fognatura e di un nuovo manufatto scolmatore.

L’opera, funzionando a caduta, non prevede consumi di energia elettrica e consentirà un sensibile risparmio energetico in corrispondenza del depuratore, riducendo la quantità delle acque in ingresso all’impianto: la maggiore concentrazione del refluo in entrata sarà utile anche per il miglioramento della qualità dell’acqua depurata.