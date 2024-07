Castelnuovo, il nuovo disco dei Tupamaros nella nuova tappa ‘di Note al Lennon’

I Tupamaros presentano il loro nuovo disco “Invisibili” in un concerto esclusivo giovedì 11 luglio al Parco Lennon di Castelnuovo Rangone, nell’ambito della rassegna “Note al Lennon”.

Il gruppo folk-rock carpigiano nasce nel 1995 come trio di combat folk, da un’idea di Francesco Grillenzoni (voce e chitarra), Marco Sghedoni (contrabasso) e Stefano Garuti (fisarmonica). La band pubblica tre album con la Gridalo Forte Records (“Gente distratta” nel 1998, “Non è cambiato niente” nel 2000 e “Sogni da coltivare” nel 2002), oltre a due album dal vivo autoprodotti, “Live!” nel 1999 e “Seduti” nel 2000. In seguito alla morte di Marco Sghedoni nel 2004, l’attività dei Tupamaros si interrompe fino al 2015, quando riprende soprattutto nel campo del teatro-canzone e dell’history-telling. Nel 2021 il quarto album di inediti “Senza paura”, mentre è di quest’anno la pubblicazione di “Invisibili”, che presenteranno in full band al Parco Lennon.

Con testi sempre attenti alle tematiche sociali, i Tupamaros definiscono la loro “musica resistente” e, pur essendo comunemente inseriti nel genere “combat folk” insieme ad artisti quali Gang, Modena City Ramblers, Cisco, Yo Yo Mundi e altri, si sono progressivamente spostati sulla canzone d’autore.

Il live, ad ingresso libero e gratuito, inizierà alle 21.