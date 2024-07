Rubiera: passeggiava con un coltello in mano, denunciato

Passeggiava in via della Resistenza a Rubiera, con un coltello in mano. L’uomo è stato fermato dopo la segnalazione di alcuni passanti e trovato in possesso di un coltello da cucina di 15 cm di lama. Il 36enne è stato fermato dai carabinieri e con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

È successo nel primo pomeriggio del 25 giugno scorso. Sequestrato il coltello.