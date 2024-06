Ultimi impegni della stagione per gli esordienti di Reggiana Nuoto

Con la partecipazione al “Campionato Nazionale Estivo Giovani Uisp” e alle finali regionali del CREB (Campionato regionale Esordienti B) si avvicina la conclusione della stagione agonistica per i giovani atleti della categoria Esordienti di Reggiana Nuoto. Successo e risultati tecnici di rilievo per i ragazzi reggiani in entrambe le manifestazioni.

Le finali del “Campionato regionale Esordienti B” (CREB) si sono svolte presso la piscina O. Campedelli di Carpi. Sul podio Eva Siligardi, che ha ottenuto l’oro nei 100 dorso e il bronzo nei 200. Ecco tutti i finalisti: Alice Bassi, 100 rana; Caterina Campagna, 200 misti; Ambra Battigaglia, 100 dorso; Eleonora Melloni, 100 stile; Eva Siligardi, 100 e 200 dorso e 100 delfino; Artur Dykunets, 200 dorso; Lucio Salsi, 100 e 200 dorso; Nicola Della Grotta, 100 e 200 rana. Infine da sottolineare anche la staffetta 4×50 (Siligardi, Campagna, Bassi e Melloni), che, entrata con un 8° posto, ha preso il terzo tempo, ma ha subito una squalifica per un cambio anticipato.

“Complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze – commentano Camilla Caffarri e Lorenzo Monteleone, allenatori della categoria Esordienti B -, sia per il numero di atleti che sono riusciti ad accedere alla finale, sia perché tutti hanno migliorato i loro tempi personali di qualificazione”.

Il “Campionato Nazionale Estivo Giovani Uisp”, svoltosi presso lo stadio del nuoto di Riccione, ha visto invece impegnati gli atleti di tutte le categorie Esordienti di Reggiana Nuoto, A, B e C. In definitiva gli Esordienti A sono riusciti ad aggiudicarsi il 7° piazzamento, su 51 squadre partecipanti, gli Esordienti B il 21° posto e gli Esordienti C il 23°, su 42.

I più grandicelli, gli Esordienti A, hanno gareggiato nella vasca da 50 metri scoperta. Tutti sono riusciti a migliorare i loro tempi e per alcuni è sopraggiunto anche il podio: Roldan Garcia Felipe, bronzo nei 200 misti; Nicolò Baldi, oro nei 50 e 100 farfalla; Nathan Colimodio, oro nei 50 e 100 rana; Camilla Longo, bronzo nei 50 rana. Da menzionare anche il 1° posto nella staffetta 4×50 mista maschi (Colimodio, Stocchetti, Dolci, Baldi) e il 3° nella 4×50 stile maschi (Colimodio, Stocchetti, Dolci, Baldi).

All’interno, nella vasca da 25 metri, si sono svolte le gare dei più piccoli, Esordienti B e C. Anche in questo caso gli atleti sono riusciti a conquistare bellissime prestazioni, rafforzando il lavoro svolto durante l’annata agonistica. Per gli esordienti B da sottolineare due medaglie ottenute da Eva Siligardi: un bronzo nei 50 dorso e un oro nei 50 farfalla. Anche i più piccolini del gruppo, gli Esordienti C, sono riusciti a nuotare al meglio, facendosi valere valere con tanto impegno nella loro prima trasferta di più giorni. La staffetta è riuscita a conquistarsi un bellissimo 4° posto e tre atleti sono riusciti a entrare nelle prime 10 posizioni.

“I ragazzi hanno dato il massimo – evidenziano Giulia Ielli ed Emanuele Copparosa, tecnici degli Esordienti A -, riuscendo a portare a casa grandi soddisfazioni. Possiamo ritenerle tre giornate super positive sia per i tecnici sia per gli atleti, che sono riusciti a mettere a frutto l’impegno e gli allenamenti dei mesi precedenti. Una parentesi questa dei Campionati che fa ben sperare per le prossime finali regionali che vedranno coinvolti molti degli atleti presenti nella trasferta”.