Incendio di un garage a Carpi

Incendio di un garage con all’interno un’auto e delle scaffalature. E’ successo oggi a Carpi in via del Sole. Sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Carpi con autopompa e di Modena con autobotte. L’incendio ha interessato anche parte di una parete in legno di un altro garage. Sul posto anche personale del 118, in via precauzionale e la Polizia Locale.