Vignola, da mercoledì lavori di riqualificazione della rete fognaria in via per Spilamberto

Da mercoledì 26 giugno i tecnici del Gruppo Hera, in accordo con il Comune di Vignola inizieranno i lavori di riqualificazione della rete fognaria che attraversa via per Spilamberto.

Si tratta di un intervento necessario al miglioramento del servizio per i residenti nella zona.

I lavori avranno la durata di circa due settimane. Per permetterne l’esecuzione, da lunedì fino al termine dell’intervento, via per Spilamberto resterà chiusa al traffico nel tratto tra via di Mezzo e via Prada, con transito consentito ai soli residenti.

L’investimento previsto per la realizzazione di questo intervento di riqualificazione è di 30.000 euro, a carico di Hera.