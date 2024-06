Motociclista ferito in incidente sull’Autostrada A1 a Sasso Marconi

E’ ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna, dov’è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice di massima gravità, un motociclista di 61 anni che, stamane poco prima delle 7:00 sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, km 205+700 nord nel territorio di Sasso Marconi, è stato protagonista di un incidente stradale che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante.

Il tratto autostradale compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna è rimasto chiuso per circa un’ora. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.