Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 27 maggio 2026

Cielo irregolarmente nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata sviluppo di nubi ad evoluzione diurna lungo i rilievi con rovesci che localmente potranno assumere anche carattere temporalesco. In serata tendenza a nuovo peggioramento ad iniziare dalle pianure settentrionali con rovesci sparsi ancora a carattere temporalesco che tenderanno ad interesseranno gran parte della regione.
Temperature minime comprese tra 20/21 gradi; massime tra 30 gradi della costa riminese e 35/36 gradi delle pianure interne. Venti inizialmente deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali. Nel pomeriggio in prevalenza dai quadranti meridionali con locali rinforzi legati ai fenomeni in atto. In serata tendenti a ruotare dai quadranti settentrionali ancora con locali rinforzi legati ai fenomeni in atto. Mare mosso.
(Arpae)