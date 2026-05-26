Al via nella Bassa il nuovo Argini festival

ARGINI è un nuovo festival culturale diffuso che, dal 6 giugno al 1°agosto 2026 , attraversa i territori nel reggiano e nel parmense di Boretto, Luzzara, Gualtieri, Sorbolo Mezzani e Guastalla portando teatro, musica e performance dal vivo lungo gli argini del Po. Promosso dalla Regione Emilia-Romagna e curato da ATER Fondazione in collaborazione con Teatro Sociale Gualtieri, il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il paesaggio fluviale come spazio vivo di incontro, creazione e partecipazione.

Non un semplice cartellone di spettacoli, ma un’esperienza immersiva che invita il pubblico a muoversi tra luoghi e linguaggi, riscoprendo piazze, sponde, porti, motonavi, musei e borghi come scenari inediti dell’azione artistica. Attraverso un programma multidisciplinare che include spettacoli teatrali, concerti, installazioni per piccoli gruppi, DJ set, DJ show, performance interattive e animazioni di piazza, ARGINI costruisce un dialogo tra arti, paesaggi e comunità locali, coinvolgendo pubblici di tutte le età.

A settembre completeranno il programma le tappe di Goro e Mesola, in provincia di Ferrara, rispettivamente il 19 e il 26 settembre .

Il programma (da giugno ad agosto)

La rassegna prende il via a Boretto sabato 6 e domenica 7 giugno .

Il programma si apre nel pomeriggio di sabato presso il Museo del Po con Una tazza di mare in tempesta della Compagnia Abbiati Schlosser, ispirato a Moby Dick: una performance intima per piccoli gruppi, in replica sabato e domenica a partire dalle 16.00.

Più tardi, alle 20.00, a bordo della motonave Padus, sarà la volta del concerto di Banadisa, progetto di Diego Franchini che unisce elettronica e percussioni, folklore e cantautorato; alle 22.00 presso il Lido Po si terrà il DJ Show del collettivo Sotterraneo, tra DJ set e performance partecipativa.

La rassegna prosegue domenica: alle 21.30, al Museo del Po, la Toscanini Big Band insieme a Fabrizio Bosso si esibiranno davanti alla storica Pirodraga Secchia nel concerto Omaggio a Miles Davis in occasione del centenario della nascita del grande jazzista.

Gli appuntamenti riprendono sabato 20 giugno con la tappa di Luzzara.

Al River Park, presso il Lido Po, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 va in scena La dinamica del controvento, installazione performativa per tutte le età a cura di Teatro Necessario: una suggestiva “giostra musicale” composta da un pianoforte sospeso e un tappeto volante.

La giornata prosegue alle 19.30 presso La Baia con il concerto gratuito di Krano, live sul Po: un concerto che intreccia sonorità folk-country e blues in dialetto, autore della colonna sonora originale del film “Le città di pianura”, recentemente premiato con ben 8 David di Donatello.

Alle 21.30, in Piazza Adolfo Tedeschi, antistante il Teatro Sociale, il programma si conclude con Andrea Pennacchi e la ballata eco-narrativa Alieni in laguna, uno spettacolo che intreccia musica e racconto per riflettere sul rapporto tra uomo e natura.

Il festival prosegue sabato 4 luglio a Gualtieri, in collaborazione con Terreni Fertili Festival a cura di Teatro Sociale Gualtieri.

Alle ore 18.30, al Teatro Sociale , va in scena Asteroide di e con il coreografo e danzatore Marco D’Agostin, uno spettacolo che omaggia il musical intrecciando paleontologia, danza e racconto. Lo spettacolo ha ricevuto il Premio Ubu 2025 come miglior spettacolo di danza dell’anno, nonostante la performance di Marco D’Agostin parli un linguaggio trasversale che tocca le corde del teatro, della danza e del musical. La programmazione prosegue alle 21.30 in Piazza Bentivoglio con la prima nazionale de L’Aviatore Errante e il Piccolo Principe, nuova produzione di Teatro dei Venti, anch’essi Premio Ubu 2025, ispirata a Le Petit Prince di Antoine de Saint-Exupéry: uno spettacolo sospeso tra poesia, immaginazione e sensibilità contemporanea.

La rassegna prosegue sabato 18 luglio a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma.

Alle ore 18.30, nel Giardino dell’Acquario Biosfera di Parma va in scena La battaglia dei cuscini: una gioiosa e travolgente “battaglia” aperta a tutte le età trasforma la piazza in un gioco collettivo tra musica ska, piume e divertimento.

Il programma prosegue presso il porto turistico fluviale: sulla motonave Padus alle 19.30 va in scena il DJ set di Godblesscomputers, progetto musicale di Lorenzo Nada, che fonde elettronica e sonorità groove black.

Segue, alle 21.30, Crescere, la guerra: un lavoro che unisce parola e musica per riflettere sul significato del crescere in un mondo attraversato dai conflitti, ideato e interpretato dalla giornalista Francesca Mannocchi insieme al musicista Rodrigo D’Erasmo.

La rassegna si conclude sabato 1° agosto a Guastalla.

Alle 19.30, con imbarco dal Lido Po, la motonave Padus ospita Sonata a Spoon River de Le Belle Bandiere, progetto in collaborazione con Tra un atto e l’altro. Un’installazione-spettacolo sonoro ispirato ad Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, che intreccia parole, musica e voci in un racconto evocativo sospeso tra memoria e poesia.

Sempre al Lido Po, sono poi in programma due appuntamenti gratuiti: alle 21.30 il concerto di Murubutu & Moon Jazz Band: il rap didattico del rapper/insegnante Murubutu viene riletto in chiave jazz; e a seguire, il dj set a cura di DJ Gruff, pioniere della Old School Hip Hop italiana, e famoso per le sue tecniche dello scratch e del rap.

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Vendita biglietti

Presso la biglietteria degli spazi/teatri: il giorno dello spettacolo, a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Online sul circuito Vivaticket al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/tour/festival-argini/4823

Prezzi dei biglietti: da 16€ a 2€

Indirizzi, recapiti e orari di contatto:

E-mail: argini@ater.emr.it – Telefono e WhatsApp: +39 334 6555826 durante i giorni di spettacolo e nei seguenti giorni e orari: lunedì e venerdì 15.30 – 17.30, mercoledì 11.00 – 13.00