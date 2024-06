Modena, lite tra stranieri al parco XXII Aprile: due persone denunciate

Nel pomeriggio di ieri, nel parco XXII aprile di Modena, sull’utenza pronto intervento “112” veniva segnalata una lite tra persone straniere. Sul posto i militari trovavano un uomo nigeriano di 37 anni, con una ferita lacero contusa alla testa, medicata in loco da personale del 118. Lo stesso, alla vista dei militari, al fine di sottrarsi alla sua identificazione, si impossessava di una bottiglia in vetro manifestando dapprima propositi autolesionistici per poi rivolgerla minacciosamente verso gli operanti, che tuttavia lo disarmavano.

Negli stessi frangenti si parava ai militari una donna 34enne di origine moldave, conoscente dell’altro, che si scagliava contro i militari con pugni e calci, procurando a tre Carabinieri delle lesioni personali.

Le due persone, al termine delle procedure di identificazione, venivano deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria: l’uomo per minaccia Pubblico Ufficiale e la donna per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.