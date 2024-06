A Sasso Marconi la Notte è… rossoBlu

Uno degli eventi più attesi dell’estate sassese, la Notte Blu – quest’anno Notte rossoBlu per celebrare la grande stagione del Bologna calcio, culminata con la qualificazione in Champion’s League -, torna ad animare le vie del centro cittadino domani, 19 giugno , con musica dal vivo, bancarelle cariche di delizie per il palato, mercatini, assaggi e intrattenimenti.

La festa inizia alle 19 e prosegue per tutta la serata coinvolgendo i partecipanti con un’esplosiva miscela di suoni, profumi, sapori e due colori dominanti, il rosso e il blu, a collegare idealmente i diversi punti del centro cittadino.

Durante la “Notte rossoBlu”, suoni e note musicali riecheggeranno ad ogni angolo della città. I bar del centro proporranno dj set e musica live, da ascoltare sorseggiando un cocktail o un aperitivo. Al Robbi Cafè animerà la serata Andrea Mingardi con la sua band, mentre in Galleria Marconi il Bar Peperly propone un tributo a Vasco con i “Fuori Modena”. Musica anche in Piazza dei Martiri con dj Leo Rubini e in viale Kennedy con dj Scintilla; in via Stazione si balla invece a ritmo di country con i Country Village.

Lungo il percorso della festa si trovano poi il mercatino dei creativi (in via Porrettana), bancarelle, i banchi del mercato e dei produttori locali in via del Mercato e l’angolo dedicato alla cartomanzia in viale Kennedy, mentre per i più piccini ci sono i truccabimbi e le giostre dei F.lli Pollice nella Piazzetta del Mercato. In piazza ci sarà anche uno stand dedicato a Guglielmo Marconi con i nuovi gadget marconiani della città, realizzati per il 150° della nascita dello scienziato.

Tante infine le delizie per il palato. Per tutta la sera si potranno degustare crescentine, tigelle, borlenghi, salsiccia e fiorentine alla griglia, fagioli e cotiche, panini con porchetta (e panini vegetariani per chi preferisce proposte alternative alla carne), birre, crepes, gelati, bomboloni, gli arrosticini di Pro Loco Sasso Marconi, gli hamburger gourmet dell’Osteria di Colle Ameno, i primi piatti (tortellini e tortelloni) di Uova Farina e Mattarello, le birre artigianali del Birrificio Petroniano e le proposte gastronomiche dei ristoratori del territorio. Chiuderanno la Notte rossoBlu 2024 un brindisi in piazza e il taglio della torta Blu offerta dalla Pasticceria della Piazza.

I negozi del centro resteranno aperti per tutta la serata, così come l‘infopoint a cura di infoSASSO.