Maranello, il benvenuto del Sindaco Zironi al Presidente Mattarella

“Per Maranello sarà davvero un grande onore poter accogliere il Presidente della Repubblica nella nostra città. La sua visita ci rende orgogliosi e sarò lieto di portare al Capo dello Stato i saluti sinceri della nostra comunità”. Il Sindaco Luigi Zironi commenta così l’arrivo del Presidente Sergio Mattarella a Maranello, la cui presenza è prevista per il tardo pomeriggio di venerdì in occasione dell’inaugurazione dell’E-Building, che si terrà all’interno dello stabilimento Ferrari.

“Per la nostra città è un evento speciale, di forte emozione – aggiunge il Sindaco Zironi – al quale il Comune e la Polizia locale daranno tutto il supporto organizzativo richiesto. Ma in questo frangente la visita del Capo dello Stato rappresenta anche un’ulteriore occasione per mettere in risalto la dinamicità di un tessuto imprenditoriale sempre più rivolto all’innovazione, alla ricerca e alla formazione. Il comparto produttivo trainante per la nostra economia dovrà affrontare nei prossimi anni sfide epocali e l’Amministrazione comunale sarà al fianco delle aziende, per un confronto costante e pragmatico che consenta al territorio maranellese di gestire al meglio questi cambiamenti”.