Altri incidenti stradali ieri nel reggiano, diversi feriti

Un grave incidente stradale si è verificato ieri poco prima della mezzanotte lungo via Carlo Marx, all’altezza del civico 33, a Puianello di Quattro Castella. Una 55enne nordafricana residente a Quattro Castella, alla guida di una Volkswagen Turan con a bordo altre tre persone, per cause ancora all’esatto vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale e impattando contro una casa disabitata. Immediati i soccorsi inviati dal 118 sul posto con automedica e quattro ambulanze.

Ad avere la peggio i trasportati: un bambino di 6 anni e due donne di 22 e 28 anni, tutti trasportati all’ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità. Meno gravi le ferite della conducente, trasportata pure lei al Santa Maria in codice di media gravità. Oltre ai sanitari, sono intervenuti i Carabinieri, tre squadre dei Vigili del fuoco e personale Enel per il trancio di cavi elettrici.

Un altro incidente stradale si è verificato ieri notte poco le 22.30 lungo la via Rottazzo a Luzzara. Un cittadino moldavo 38enne residente a Viadana è rimasta seriamente ferito per i traumi riportati. Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della stazione di Brescello che hanno proceduto ai rilievi, il 38enne si trovava alla guida di una Ford Focus quando, nel percorrere via Rottazzo giunto all’altezza del civico 19, ha perso il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale. L’uomo è stato trovato poco lontano in stato confusionale dai sanitari del 118 che lo hanno condotto o al Santa Maria di Reggio Emilia con diversi traumi.

Altro incidente stradale intorno all’1:30 sulla tangenziale di Reggio Emilia, all’altezza dell’uscita 4 verso Parma. Il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo centrando il guardrail. I due occupanti sono stati liberati dai Vigili del fuoco in collaborazione con i sanitari del 118.

Infine, un motociclista di 51 anni residente a Correggio è rimasto lievemente ferito in un incidente avvenuto lungo via Pio La Torre a Correggio. E’ successo ieri poco dopo le 23:30. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri intervenuti per i rilievi, il motociclista immessosi su una rotonda, probabilmente a causa del manto stradale reso scivoloso per la presenza di liquido, ha perso il controllo della sua Bmw, rovinando a terra. L’uomo, lievemente ferito, è stato soccorso e condotto in ospedale.