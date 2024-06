Scuola Mirandola: aperte le liste per il servizio mensa relativo all’anno scolastico 2024/25

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Mirandola il bando per l’iscrizione di bambini/e e ragazzi/e al servizio mensa per l’anno scolastico 2024-2025.

Il bando, al quale è possibile accedere fino al prossimo 7 Luglio 2024, è stato scritto in più lingue al fine di garantire una maggiore diffusione ed essere recepito dal maggior numero di famiglie possibile. La novità di quest’anno, per la sola scuola primaria, è rappresentata dal fatto che i pasti dovranno essere prenotati dai genitori, e in caso di necessità (assenza o altro), disdetti direttamente sempre dagli stessi accedendo al portale di ecivs (ovvero attraverso l’apposita app).

Chi si era già iscritto precedentemente, non deve ripresentare domanda, ma sarà comunque tenuto a scaricare la app contenente le indicazioni per la prenotazione e disdetta dei pasti

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA:

coloro che stanno iscrivendo alla classe prima il/la proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 2024/25, e intendono richiedere il servizio di ristorazione scolastica nei plessi sottoriportati;

coloro, pur essendo già frequentanti la scuola primaria non sono iscritti al servizio di Ristorazione Scolastica, e vogliono usufruirne a partire dall’anno scolastico 2024/25.

Il servizio mensa è previsto nelle seguenti scuole di Mirandola: