Uccide un uomo a coltellate, arrestato 41enne

Omicidio ieri notte nelle pertinenze di un condominio del centro di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. È lì che poco prima delle 23, probabilmente dopo una lite, un uomo italiano avrebbe accoltellato a morte un 61enne di origini albanesi, che si era recato nel condominio, dove vive il presunto omicida, per andare a trovare la nipote.

I carabinieri della stazione di Bibbiano, subito intervenuti, unitamente ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia, sotto il costante coordinamento della Procura reggiana diretta dal Procuratore Capo Calogero Gaetano Paci, hanno individuato il presunto omicida, identificato in un 41enne abitante a Bibbiano, trovato all’interno del suo appartamento.

Non senza fatica e dopo momenti di forte tensione, è stato portato via incolume dai carabinieri che, giunti in forze, hanno dovuto creare un cordone in quanto vi erano una trentina di persone che cercavano di arrivare a contatto con lui. Lo stesso, al termine delle formalità di rito e dopo essere stato sentito dal sostituto procuratore di turno della Procura di Reggio Emilia, recatosi sul posto, è stato tratto in arresto con l’accusa di omicidio volontario aggravato e ristretto al termine delle formalità di rito nel carcere di Reggio Emilia.

All’uomo i carabinieri hanno sequestrato un coltello da cucina ritenuto essere stato utilizzato per sferrare i fendenti che poi hanno cagionato la morte del 61enne. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Sul posto anche i carabinieri di Montecchio Emilia e della radiomobile.