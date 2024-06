Modena: fugge in auto per evitare il controllo e colpisce con lo specchietto retrovisore un agente

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino tunisino di 22 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Intorno alle 20.00 di ieri sera, personale della Squadra Volante, nel corso di un posto di controllo in zona Crocetta, ha intimato l’alt ad una autovettura con a bordo due persone.

Alla richiesta di fornire un valido documento d’identità, l’uomo alla guida – appunto il 22enne – ha riavviato il motore ed è ripartito a tutta velocità in direzione del centro città, colpendo il braccio di un agente con lo specchietto retrovisore lato passeggero.

La Volante si è subito posta all’inseguimento dell’autovettura, che ad alta velocità procedeva a zig zig, invadendo anche la corsia di marcia opposta, fino a che il conducente non ha perso il controllo del veicolo andando ad impattare contro un palo della segnaletica stradale. I due hanno proseguito la loro fuga all’interno del parco XXII Aprile, dove gli agenti sono riusciti a raggiungere e a bloccare il 22enne. Sono in corso indagini volte a rintracciare il secondo uomo.