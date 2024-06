Alle scuole elementari di Scandiano per parlare di Autismo

Martedì quattro giugno Roberto Vassallo, presidente dell’associazione Aut Aut è stato invitato alle scuole elementari Lazzaro Spallanzani di Scandiano per parlare di autismo ed inclusione.

Inclusione, un valore indispensabile da trasmettere e condividere in un periodo storico difficile e complicato come quello attuale in cui individualismo e chiusura la fanno da padrone.

All’incontro hanno partecipato tutti gli alunni e le alunne delle classi, dalla prima alla quinta e lo hanno fatto attivamente, dimostrandosi interessati, ma soprattutto stupendoci positivamente con domande che solo i bambini sanno ancora fare.

Per Roberto Vassallo “voglio ringraziare innanzitutto la dirigente scolastica Antonella Cattani e tutte le insegnanti che hanno reso possibile l’attività. Formare ed informare è importantissimo, ancora di più farlo con le giovani generazioni.

Nel nostro statuto abbiamo giustamente inserito il vincolo che l’attività di formazione non dovrà essere diretta unicamente mirare all’inserimento lavorativo ma anche alla divulgazione di una coscienza civica inclusiva.

Siamo disponibili ad andare a raccontare la nostra esperienza in tutti gli Istituti che vorranno condividere insieme a noi la nostra esperienza”.