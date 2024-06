Modena: 210° annuale di fondazione dell’Arma dei carabinieri

Oggi 5 giugno 2024, a Modena, presso la piazza Duomo, è stato celebrato il 210° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La cerimonia è stata preceduta, alle 8:15, dalla deposizione – alla presenza della Prefetta di Modena Dott.ssa Alessandra Camporota e del Comandante Provinciale Colonnello Antonio Caterino – di una composizione floreale presso la lapide dedicata al Car. M.O.V.M. alla memoria Emanuele Messineo, ubicata all’interno della caserma di Viale Tassoni.

Alle 9.00, dinanzi alla Ghirlandina, è stato inquadrato uno schieramento predisposto su tre blocchi di formazione, composti da un plotone di Carabinieri in Grande Uniforme Speciale, un plotone di Comandanti di Stazione, uno di militari con uniformi delle varie specializzazioni e di Allievi Ufficiali Carabinieri del III Btg. Carabinieri dell’Accademia Militare.

La presenza dei Gonfaloni e dei Labari, tra i quali quelli dei Comuni di Modena e Montefiorino, decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare, ha dato ulteriore risalto all’evento. Al culmine della cerimonia, si è proceduto alla consegna di ricompense ai militari particolarmente distintisi nell’attività di servizio.

“Attestazione di merito” al personale del Nucleo Investigativo Carabinieri di Modena e della Compagnia Carabinieri di Modena

“LE PATTUGLIE DELLA COMPAGNIA DI MODENA, RICEVUTA NOTIZIA – DALLA CENTRALE OPERATIVA – DI UNA RISSA IN CORSO ALL’INTERNO DEL PARCO NOVI SAD, OVE TRE PERSONE ERANO STATE COLPITE CON ARMI BIANCHE E OGGETTI CONTUNDENTI, EVIDENZIANDO ESTREMA PRONTEZZA, RAGGIUNGEVANO IL LUOGO DEL DELITTO, IDENTIFICAVANO LE PERSONE COINVOLTE E RACCOGLIEVANO LE INIZIALI FONTI DI PROVA UNITAMENTE AL NUCLEO INVESTIGATIVO DI MODENA, IN MODO TALE DA CONSENTIRE L’ULTERIORE SVILUPPO DELLE INDAGINI, OLTRE CHE L’ESECUZIONE DI PIU’ MISURE RESTRITTIVE, ANCHE ALL’ESTERO, PROMOSSE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN SEDE.” MODENA, 31 MARZO 2023 – 27 MAGGIO 2024.

“Encomio” al personale della Compagnia Carabinieri di Carpi

“COMPAGNIA DISTACCATA, DANDO PROVA DI SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO, SINERGICO IMPEGNO E CORALE AMALGAMA, CONDUCEVA LABORIOSA ED ARTICOLATA INDAGINE CHE CONSENTIVA DI INDIVIDUARE E TRARRE IN ARRESTO I DUE AUTORI DI UNA RAPINA IN CONCORSO, CULMINATA NELL’OMICIDIO PRETERINTENZIONALE DI UN ANZIANO”. FINALE EMILIA, CARPI E CENTO (FE), 31 LUGLIO 2022 – 9 NOVEMBRE 2022.

“Encomio” al personale della Compagnia Carabinieri di Pavullo nel Frignano

“COMANDANTE E ADDETTI DI NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE, EVIDENZIANDO SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO ED ELEVATA PROFESSIONALITA’, CONDUCEVANO COMPLESSA ATTIVITA’ DI INDAGINE CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE UN SODALIZIO CRIMINALE DEDITO ALLO SPACCIO E DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 25 PERSONE, IL DEFERIMENTO IN STATO DI LIBERTA’ DI ULTERIORI 18 CORREI, IL SEQUESTRO DI OLTRE 9 KG. DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI QUASI 90.000 EURO IN CONTANTI.”

MODENA E PROVINCIA, REGGIO EMILIA, BOLOGNA, FOGGIA, RAVENNA E MANTOVA, FEBBRAIO 2019 – FEBBRAIO 2023.

“Compiacimento” al personale della Compagnia Carabinieri di Carpi

“EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITA’ E SENSIBILITA’, INTERVENIVANO NEI CONFRONTI DI UN UOMO CHE, DOPO AVER SCAVALCATO LA RINGHIERA DI UN CAVALCAVIA, MINACCIAVA DI LANCIARSI SUI SOTTOSTANTI BINARI FERROVIARI. LA CAPACITA’ EMPATICA PALESATA FAVORIVA LA DESISTENZA DELLO SVENTURATO DAL COMPIERE GESTI INCONSULTI, SCONGIURANDO GRAVI CONSEGUENZE.” CARPI, 5 NOVEMBRE 2023.

“Attestazione di merito” al personale della Compagnia Carabinieri di Sassuolo

“EQUIPAGGI DI TENENZA E STAZIONE DISTACCATA IN SERVIZIO PERLUSTRATIVO ORDINARIO, AVUTA NOTIZIA – DA PARTE DELLA CENTRALE OPERATIVA DI SASSUOLO – DI UN’AGGRESSIONE IN ATTO, EVIDENZIANDO PRONTEZZA OPERATIVA E CORAGGIO, RAGGIUNGEVANO TEMPESTIVAMENTE IL LUOGO DEL DELITTO, IDENTIFICAVANO LE PERSONE COINVOLTE, E FERMAVANO I RESPONSABILI, RACCOGLIENDO LE INIZIALI FONTI DI PROVA, CHE CONSENTIVANO L’ADOZIONE DI MISURE RESTRITTIVE”. CASTELNUOVO RANGONE, 26 E 27 APRILE 2024.