Una donazione per la ricerca sul mesotelioma per il Laboratorio di Ricerca dell’IRCCS di Reggio Emilia

Una donazione significativa è arrivata in questi giorni a favore del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’IRCCS di Reggio Emilia da parte della famiglia Masi che ha devoluto una importante somma di denaro a sostegno dei progetti di ricerca sul Mesotelioma Pleurico Maligno attualmente in corso.

Con questo gesto la famiglia ha voluto ricordare il Sig Ercole scomparso all’età di 66 anni. Ercole Masi aveva lavorato per trent’anni come operaio alle Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Bologna e, come centinaia di colleghi e colleghe, si è ammalato ed è morto di mesotelioma a causa dell’esposizione all’amianto.

“Il mesotelioma pleurico maligno è un tumore molto aggressivo per cui le terapie sono ancora limitate anche a causa della scarsa conoscenza dei meccanismi con cui si sviluppa e progredisce. Per questo è importante investire nella ricerca, colmare le lacune e individuare nuove opportunità di cura” spiega la dr.ssa Federica Torricelli, ricercatrice del Laboratorio, da anni impegnata nello studio di questo tumore.

“La donazione della Famiglia Masi servirà a sostenere un progetto per lo studio del sistema immunitario nello sviluppo del mesotelioma pleurico, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia dei farmaci immunoterapici“ spiega la dr.ssa Alessia Ciarrocchi responsabile del Laboratorio di Ricerca. “Oltre che un importantissimo sostegno economico alla nostra attività di ricerca, il gesto rappresenta per noi un riconoscimento dell’attività svolta e lo stimolo a essere sempre più concentrati ed efficaci nello studio di questo tumore”.

“La scelta della famiglia ci riempie di orgoglio – dice Antonino Neri, Direttore Scientifico dell’IRCCS – Lo studio del mesotelioma è un campo di ricerca e cura di primaria importanza in quanto per il nostro territorio si tratta di una malattia di comunità, essendo stata la provincia di Reggio Emilia sede di produzione di cemento amianto fino agli anni ‘80, e siamo divenuti uno dei Centri di riferimento regionale per questa neoplasia”.

Il ringraziamento alla famiglia Masi è avvenuto nella sede del Laboratorio di Ricerca alla presenza di Antonino Neri e delle dr.sse Federica Torricelli e Alessia Ciarrocchi.

Il Laboratorio di Ricerca Traslazionale da anni sviluppa ricerca sulla caratterizzazione molecolare del mesotelioma attraverso approcci avanzati quali la trascrittomica spaziale ovvero un insieme di tecniche che permettono di sequenziare il genoma delle cellule preservando l’informazione relativa alla loro localizzazione spaziale. Diverse e importanti le pubblicazioni scientifiche che ne sono derivate, riconosciute tra l’atro dall’attribuzione alla ricercatrice Federica Torricelli del Premio AIACE 2023 da parte della Fondazione AIACE che ogni anno seleziona e premia i progetti hanno prodotto i risultati più innovativi ed efficaci nella prevenzione e cura delle malattie oncologiche.