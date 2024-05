Risarcimento danni post-alluvione: aperto anche a giugno lo sportello pubblico di Sasso Marconi

Programmate nuove date di apertura per lo sportello pubblico attivato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Gen. Francesco Paolo Figliuolo, per offrire assistenza a tecnici e periti incaricati di compilare le richieste di risarcimento danni a favore di famiglie e imprese.

Visti le numerose richieste pervenute, lo sportello – già attivo ad aprile e maggio per un totale di 7 giorni complessi – sarà operativo anche a giugno, nelle giornate di: giovedì 6 – 13 – 20 – 27, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Gestito dagli operatori della struttura commissariale e dal personale di Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo di impresa), lo sportello è dedicato in via prioritaria a tecnici e periti, e offre assistenza e consulenza sia per la redazione delle perizie necessarie per la compilazione e l’invio delle richieste di contributo attraverso la piattaforma regionale “Sfinge”, sia per l’istruttoria di primo livello a favore dei Responsabili unici del procedimento dei Comuni.