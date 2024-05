Asse di penetrazione: Pratolino-Strettara e tangenziale di Pavullo presentate al MIT

Una delegazione Frignanese composta dai rappresentanti del Comitato Via Maestra e dai sindaci di Pavullo e Polinago è stata ricevuta ieri al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a Roma insieme al già senatore Stefano Corti, attualmente Consigliere delegato del Ministro Calderoli. Obiettivo dell’incontro la presentazione dei progetti per il nuovo asse viario dell’Appennino, in particolare sulle varianti alla SS12 della tangenziale di Pavullo e della Pratolino-Strettara.

Le opere, inserite entrambe nell’accordo di programma di Anas rispettivamente sotto la sigla di BO930 e BO916, risultano anche incluse nel PTAV e nel PTCP della provincia di Modena. Raggiunto dunque l’obiettivo di sviluppo progettuale, che sarà oggetto di stipula di apposita convenzione tramite Anas.

“Sono orgoglioso di aver contributo a creare questo dialogo – afferma Stefano Corti – e di portare avanti con determinazione il mio impegno come rappresentante politico della montagna modenese”.

“C’è grande soddisfazione – sottolinea il candidato a Sindaco di Montecreto Maurizio Cadegiani e membro attivo del comitato – per la redazione di un progetto che riporta il nostro territorio al centro dell’attenzione dopo 40 anni di attesa”.

“È stato fatto un ulteriore passo avanti – evidenzia il sindaco di Polinago Simona Magnani – ringraziamo per la disponibilità accordata che rimarca l’attenzione del Ministero per questi progetti strategici per l’intero Appennino”.

“Con l’incontro di oggi – puntualizza Stefano Marchetti del Comitato Via Maestra – si avvia un percorso che potrebbe portarci alla realizzazione di un’opera vitale per il nostro territorio, frutto dell’impegno del comitato, dei sindaci e di tutti gli attori coinvolti che hanno saputo fare squadra per trasformare in realtà un sogno del Frignano”.

“Credo fortemente in questo progetto – rimarca Stefania Tognarelli candidata a sindaco di Pievepelago – che creerà le condizioni per un rilancio a 360 gradi della nostra vallata”.

“Dopo due anni di lavoro passiamo ora alla fase operativa – spiega il sindaco di Pavullo Venturelli – stiamo lavorando attivamente per concretizzare l’impegno portato avanti fin da subito per lo sviluppo della nostra montagna”.