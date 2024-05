Ac/Dc in concerto all’Arena: le modifiche alla viabilità e i provvedimenti in vigore da venerdì 24 maggio a Reggio Emilia

Sabato 25 maggio alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia l’unica tappa tappa italiana del tour mondiale degli Ac/Dc, porterà in città oltre 100 mila persone, da venerdì 24 maggio sono previste alcune modifiche alla viabilità cittadina. In particolare nel quartiere di Santa Croce nella zona nord est della città e sulle principali via d’accesso all’Arena. Le variazioni, sulla scorta di quelle già effettuate durante gli eventi degli anni scorsi, riguardano prevalentemente divieti di sosta e circolazione stradale e sono finalizzate al tutelare i numerosi pedoni che tra venerdì, sabato e domenica attraverseranno l’area nord di Reggio. Tra le novità principali rispetto agli eventi precedenti, la chiusura al traffico, eccetto residenti e diretti alle attività, di Gavassa per salvaguardare gli abitanti della frazione dal traffico.

Su tutto il territorio Nord Est della città e sulle arterie di scorrimento saranno apposti cartelli e segnaletica stradale per indicare divieti, deviazioni e percorsi alternativi.

E’ consigliato raggiungere le aree limitrofe all’Arena e l’Arena stessa a piedi, in bicicletta fino ai punti di raccolta e deposito delle bici, o con mezzi di trasporto collettivi fino ai parcheggi e agli altri punti consentiti.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ – Diverse vie nei pressi della Rcf Arena saranno interessate da provvedimenti di modifica alla circolazione e alla sosta da venerdì 24 maggio fino al deflusso del traffico al termine dell’evento. Una parte di Piazzale Europa sarà chiusa da giovedì 23 per consentire l’allestimento deI “Villaggio Le Reggiane” contestualmente sarà istituita la zona rossa con la pedonalizzazione di via dell’Aeronautica, nel tratto compreso tra via Agosti (inclusa) e via Caduti delle Reggiane (esclusa), sarà inoltre chiusa via Montagnani Marelli (corridoio riservato ai mezzi di emergenza)

Tra la notte di venerdì e il primo pomeriggio di sabato saranno chiuse piazzale Europa (completamente) e via Agosti fino a via dell’Aeronautica, via del Chionso, tra via Taddei e via dell’Aeronautica, via Adua direzione Est con obbligo di svolta in via Bligny, via Agosti, piazzale Atleti Azzurri d’Italia, via Taddei, via Vertoiba, via Caduti delle Reggiane e l’uscita 3 della tangenziale in direzione entrambe le direzioni. Potranno, tuttavia, accedere alla zona i residenti e i diretti alle attività. Tutti i provvedimenti potrebbero essere anticipati o resi maggiormente restrittivi nel caso in cui le forze dell’ordine lo ritengano necessario per tutelare l’incolumità dei pedoni presenti. Dalla sera di sabato fino al deflusso del traffico sarà, inoltre, chiusa al traffico via Gramsci, (da via Bovio a via Adua).

DIVIETI DI SOSTA – Dalla notte di giovedì 23 maggio entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione per una porzione di piazzale Europa, mentre dalla notte di venerdì 24 entreranno i vigore i divieti di sosta in via Aeronautica, via del Partigiano, via Agosti, via Officine Meccaniche Reggiane, via Marro, via Mozart (da via Beethoven all’ingresso del parcheggio), via Caduti delle Reggiane, via Vertoiba, via Saragat, via del Chionso e nell’area di sosta antistante il centro Loris Malaguzzi. Nella zona stadio e a Mancasale sarà possibile parcheggiare in via Taddei, piazzale Romano, Lari, Atleti Azzurri d’Italia (parcheggio camper), e nelle due aree di sosta di via Ruini, via Filangeri e parcheggio ex Ente Fiera.

INFORMAZIONI SULLA VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE – La Polizia locale di Reggio Emilia e l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune monitoreranno tutto l’evento per garantire una capillare diffusione delle informazioni in tempo reale e il regolare svolgimento della manifestazione. L’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune per le modifiche alla viabilità risponde al numero 0522.456660 e sarà attivo venerdì 24 dalle 8.30 alle 18.30, sabato 25 dalle 8.30 alle 20.30. Altre informazioni sono consultabili on line sul sito del Comune all’indirizzo: www.comune.re.it/rcfarena

La Polizia locale impiegherà tutto il personale disponibile per garantire la sicurezza stradale su tutta l’area interessata. Nella giornata di venerdì verranno impiegate 15 pattuglie mentre per sabato sono previste circa 90 pattuglie che, suddivise su quattro turni, copriranno h24 tutta la giornata fino al termine dell’evento nella notte di domenica. Gli operatori della Polizia locale saranno affiancati da oltre 30 volontari della Protezione civile. Il Comando della Polizia locale di via Brigata Reggio 28, nella giornata di sabato non effettuerà servizio di apertura al pubblico.

MODIFICHE AL TRASPORTO LOCALE – In occasione dei concerti le linee del trasporto pubblico locale subiranno alcune modifiche. Tutti i dettagli saranno disponibili sul sito setaweb.it/re/

INFORMAZIONI SULL’EVENTO – Tutte le informazioni sul concerto sono disponibili sul sito sito degli organizzatori all’indirizzo: www.comune.re.it/rcfarena