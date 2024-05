“Sassuolo città di Sport”, un incontro presso il Comitato elettorale Mesini Sindaco

Tra le eccellenze che Sassuolo rappresenta in Italia e non solo, figura certamente lo Sport. Per questo motivo domani, mercoledì 22 maggio alle 20.45, è previsto un incontro sul tema presso il Comitato elettorale Mesini Sindaco (via Mazzini, 1). La serata, intitolata appunto “Sassuolo Città di Sport”, è dedicata alla condivisione di proposte che riguardano le diverse pratiche sportive che animano la nostra città, in un dialogo che vuole indagare i modi attraverso cui valorizzarle e migliorarne la fruizione da parte dei cittadini.

A intervenire saranno: il candidato sindaco Matteo Mesini, le atlete di Serie A1 di pallavolo femminile Josephine Obossa e Federica Pelloni e il rappresentante Anfass Marcello Micheloni. Insieme al CAI di Sassuolo racconteremo anche La Via Vandelli e altri diversi progetti sportivi legati ai giovani e alle persone con disabilità in collaborazione con vari enti del territorio. All’evento sono state invitate ben 94 tra associazioni e società sportive.

“Andremo oltre ogni barriera economica e sociale – afferma Mesini – perché lo sport deve essere accessibile a tutti, e oggi non sempre si hanno le possibilità per accedere alla pratica sportiva. Noi crediamo sia un diritto fondamentale. Chi pratica sport ha uno stile di vita più sano e relazioni strutturate, quindi la cura delle persone da parte di una amministrazione passa anche da qui. A Sassuolo bisogna partire innanzitutto da una maggiore manutenzione degli impianti e dal potenziamento delle strutture esistenti, per proporre così politiche che favoriscano l’accesso alla pratica sportiva”. E prosegue: “Altre azioni che porteremo avanti in questo ambito sono la semplificazione della burocrazia per associazioni e società; borse di studio dedicate allo sport; grandi eventi nazionali; sviluppo del Parco Fluviale Secchia per le attività outdoor e servizi ristoro. Sassuolo deve guardare avanti anche su questo tema, il prima possibile”.