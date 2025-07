Cielo da poco nuvoloso nelle aree di pianura a irregolarmente nuvoloso sui rilievi e zone collinari, dove nelle ore centrali si potranno avere locali rovesci.

Temperature minime quasi stazionarie o in lieve aumento comprese tra 18 e 20 gradi; massime in aumento, con valori compresi tra i 28 gradi sulla costa e 31/32 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli di direzione variabile in pianura e sud-occidentali sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)