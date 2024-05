Rogo di via Roma a Mirandola: il sindaco Greco ricorda le vittime del folle gesto

Martedì 21 maggio 2024: il Sindaco Alberto Greco si è recato in Via Roma presso l’ex Comando della Polizia Locale per deporre un mazzo di fiori. Si tratta della struttura data alle fiamme nello scorso 2019 dall’azione criminale di un folle piromane che provocò il decesso di due incolpevoli vittime della sua impresa.

Nell’agguato, inoltre, rimasero feriti anche il marito della Sig.ra Goldoni ed altre dieci persone. L’Amministrazione Comunale, nel rinnovare il ricordo delle vittime, si stringe al dolore dei famigliari nella consapevolezza che follie simili non possano e non debbano mai più ripetersi in futuro.

“Il 21 Maggio rappresenta una ferita dolorosa per la nostra comunità, in una settimana già di per sè carica di ricordi, che rimanda il pensiero all’incendio doloso nel quale persero la vita due vittime innocenti – ha ricordato con commozione il Sindaco Greco – Il gesto di un folle piromane, armato dall’intento di attaccare la sede provvisoria del Comando della Polizia Locale, provocò la dipartita della Signora Marta Goldoni (74 anni) e di colei che l’assisteva – Yaroslava Kryvoruchko. Un ricordo terribile di un atto che si poteva ed andava, con ogni mezzo disponibile, evitato. Una tragedia che deve lasciare in noi la consapevolezza che la Sicurezza e la convivenza siano concetti tutt’altro che astratti: si tratta di noi e del benessere della nostra comunità”.