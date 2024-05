Sabato 25 maggio, a Sassuolo, modifiche a circolazione e transito per la “SassMagna”

Si svolgerà sabato prossimo, 25 maggio, l’edizione 2024 della SassMagna: il percorso di 12km che accompagna i partecipanti a scoprire angoli segreti e i monumenti principali della città. 10 tappe in cui fare una pausa e assaggiare prodotti tipici locali grazie alle associazioni del territorio.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, la Comandante della Polizia Locale di Sassuolo, Prandi ha emesso l’ordinanza n° 130, pubblicata all’Albo Pretorio, con cui si modificano circolazione e sosta lungo le vie interessate dal percorso.

In particolare, sabato 25 maggio, su: via Indipendenza, via dei Moli, percorrenza percorso fluviale Secchia, via Vallurbana, via Salvarola, attraversamento via San Michele, via Superchia, attraversamento viale Palestro, viale Bixio, via Indipendenza, via Alessandrini, via Cavallotti, viale Roma, via Fenuzzi, P.zza Garibaldi, via Battisti, attraversamento P.zza Martiri Partigiani, P.le Roverella, via Racchetta, via Parco, e conclusione al Circolo Temple, saranno in vigore interruzioni temporanee della circolazione, per il tempo strettamente necessario al passaggio in sicurezza della manifestazione dalle ore 9,00 alle ore 19,00, e comunque sino al termine della stessa.

Nei punti di ritrovo: Circolo Temple, Orti sul Secchia, Percorso natura Secchia, Circolo Alpini San Michele, Discoteca ST, via Delle Muraglie, Circolo Cinofilo, Villa Giacobazzi, P.le Roverella e via Fenuzzi sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 9,00 alle ore 13,00 eccetto i residenti e gli organizzatori autorizzati alla manifestazione.