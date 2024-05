“PaeSaggi Teatrali”: inizia la rassegna dei saggi esito dei corsi di teatro di Quinta Parete

Quinta Parete presenta la rassegna PaeSaggi Teatrali 2023/24: Ben 22 saggi esito dei corsi di teatro dell’associazione andranno in scena dal 10 al 21 maggio distribuiti in vari teatri della provincia di Reggio Emilia e a Sassuolo.

Anche quest’anno Quinta Parete presenta “PaeSaggi Teatrali 2023/24″, la rassegna di spettacoli-saggi con gli allievi dei corsi teatrali 2023-2024 organizzati dall’associazione con la direzione artistica di Enrico Lombardi.

In programma 22 appuntamenti che a partire da venerdì 10 si svolgeranno per tutto il mese di maggio, saranno distribuiti tra il Teatro De Andrè di Casalgrande, il Teatro Herberia di Rubiera, il Teatro San Prospero di Reggio Emilia e l’Auditorium Bertoli di Sassuolo.

“Siamo entusiasti di annunciare l’inizio della rassegna PaeSaggi Teatrali” commenta il direttore artistico “Quest’anno abbiamo aumentato il numero dei nostri corsi e saranno più di 300 allievi tra bambini, ragazzi ed adulti a calcare diversi palchi della provincia reggiana e di Sassuolo. E’ sempre una grande emozione guardare i nostri corsisti entrare in teatro dopo un anno di impegno, sfide, incontri e scoperte e vederli riversare tutta la loro energia sul palco.” conclude Enrico Lombardi.

Il 10 maggio al Teatro San Prospero di Reggio Emilia apriranno la rassegna gli allievi dai 14 ai 19 anni che hanno partecipato al corso teatrale svoltosi presso il Liceo Artistico Chierici.

Martedì 14 maggio al Teatro Herberia andranno in scena i 2 saggi dei corsi svolti a Rubiera: uno dedicato ai bambini da 6 a 10 anni e uno per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni.

Mercoledì 15 maggio inaugurerà la rassegna al Teatro De Andrè il saggio del gruppo dei giovani adulti.

Il weekend del 18 e 19 maggio si proseguirà con 6 spettacoli dei corsi per bambini 6/10 anni, 3 saggi dei corsi 11/13 anni, 3 saggi dei corsi per ragazzi dai 14 ai 19 anni e il saggio del corso YOUNG in collaborazione con ANFFAS Sassuolo.

I giorni 16, 17, 20 e 21 maggio saranno invece dedicati ai saggi esito degli altri quattro corsi adulti di Quinta Parete.

Sempre martedì 21 maggio si terrà presso l’Auditorium Bertoli a Sassuolo una Prova Aperta per i genitori e i familiari degli allievi del corso per bambini dai 3 ai 5 anni.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita online su sito LiveTicket tramite il link https://www.liveticket.it/quintaparete

Per informazioni è possibile contattare il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org