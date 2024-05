Bologna: 27enne trovato con 3 kg di Ketamina in casa

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, a seguito dei servizi coordinati di controllo del territorio a largo raggio, in città e in provincia, finalizzati al contrasto dei reati contro le persone e il patrimonio nonché quelli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato più di tremila veicoli e persone.

I Carabinieri Nucleo Operativo di Bologna hanno arrestato un 27enne italiano, celibe, disoccupato, noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È successo quando i Carabinieri, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un veicolo e all’identificazione del conducente. Durante tali operazioni, i militari hanno notato nel soggetto un evidente stato di agitazione e per tale motivo hanno deciso di eseguire una perquisizione veicolare, personale e successivamente domiciliare a carico dello stesso. Infatti, i Carabinieri durante la perquisizione, hanno rinvenuto, all’interno dell’abitazione del 27enne, circa 3 kg di Ketamina e 0,80gr di Hashish e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente in questione. Oltre a tale sostanza i militari hanno rinvenuto anche la somma in denaro di 440 euro, probabilmente provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente e tutto il materiale rinvenuto sono stati subito sequestrati dai Carabinieri, mentre l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e successivamente tradotto presso la casa circondariale – Rocco D’amato.

I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno arrestato un 39enne straniero, disoccupato, noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato alcuni cittadini di origini straniere, aggirarsi nei pressi della fermata degli autobus di P.zza XX Settembre con atteggiamento sospetto. Infatti, poco dopo due soggetti si sono avvicinati nei pressi dove si trovavano gli stranieri, ed hanno intrapreso una conversazione. Durante tale conversazione, i militari hanno notato che uno degli stranieri (il 39enne) ha consegnato qualcosa ad uno dei due uomini. Immediatamente, i Carabinieri hanno bloccato l’uomo, un 22enne italiano, e lo hanno controllato. Infatti a carico dello stesso è stata eseguita una perquisizione personale, da parte dei militari, la quale ha permesso di rinvenire 2 gr. circa di hashish. Alla luce di ciò, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale anche a carico del 39enne straniero, ed hanno rinvenuto la somma in denaro di 280,00 euro circa, probabilmente provento di attività di spaccio. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati subito sequestrati dai Carabinieri, mentre il 23enne è stato segnalato alla Prefettura di Bologna e il 39enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e tradotto presso le camere di sicurezza in attesa del processo per rito direttissimo.