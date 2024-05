Sicurezza partecipata a Formigine

Si terrà domani, martedì 7 maggio, alle ore 14.30 presso la Polisportiva formiginese (via Caduti di Superga, 2) un incontro con il comandante della Stazione dei Carabinieri di Formigine Giuseppe Caccavo. Titolo dell’appuntamento, durante il quale il Maresciallo Capo Caccavo illustrerà al pubblico i casi più diffusi di truffe ai danni di persone anziane, sarà “Io non ci casco. Consigli pratici per evitare le truffe”. Inoltre, saranno forniti suggerimenti su quali precauzioni adottare per difendersi. La partecipazione è libera e gratuita. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Sostenere la domiciliarità attraverso una comunità inclusiva” del Bando Personae della Fondazione di Modena.

Sempre nell’ambito delle iniziative legate alla sicurezza, la Polizia Locale di Formigine in collaborazione con la Polizia Locale di Modena organizza un corso per Volontari della Sicurezza. Gli incontri si terranno il 20, 23, 27 e 30 maggio presso il Comando della Polizia Locale di Modena e il 3 giugno, appuntamento conclusivo, sia nel Comando modenese che in quello formiginese per permettere di trattare temi di interesse locale. Agli incontri sarà possibile partecipare sia in presenza sia collegandosi tramite la piattaforma Zoom. Gli eventi, tutti in programma dalle 17.30 alle 21.30, saranno l’occasione per approfondire e aggiornarsi su diversi argomenti. Iscrizioni entro il 15 maggio al numero 059 557733. Solo per i nuovi partecipanti, al termine del corso è previsto un esame.

Sono in partenza, inoltre, gli incontri tra la Polizia Locale di Formigine e i diversi gruppi del Controllo del Vicinato, al fine di approfondire alcune tematiche locali e cercare di ampliare il numero dei partecipanti e dei gruppi. Il primo gruppo ad incontrarsi sarà quello di via Venturi a Casinalbo. L’appuntamento è in programma martedì 21 maggio alle ore 18.30 presso i locali de Le Palafitte 2.0 a La Bertola. L’ordine del giorno tratterà diversi argomenti, dall’esperienza vissuta dai volontari alle proposte di miglioramento fino ad arrivare a come fare segnalazioni efficaci e come usare la chat. In futuro verranno calendarizzati altri incontri con i restanti gruppi.

In queste settimane stanno poi proseguendo le attività dell’ufficio mobile della Polizia Locale soprattutto nelle frazioni. Il prossimo appuntamento si terrà lunedì 13 maggio dalle 9 alle 11 a Magreta. Infine, è stato recentemente pubblicato sul sito del Comune un avviso di procedura per le associazioni e gli enti del terzo settore, al fine di individuare nuove realtà che possano collaborare con la Polizia Locale nelle attività di monitoraggio dei parchi e delle aree pubbliche.