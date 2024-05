Elezioni Europee, il voto per studenti e studentesse fuori sede

Sabato 8 (dalle 15 alle 23) e domenica 9 giugno (dalle 7 alle 23) si vota per rinnovare i membri del Parlamento europeo: studentesse e studenti che per motivi di studio si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune di residenza sono ammessi a votare fuori sede.

Le elezioni europee 2024 presentano una novità rilevante: studentesse e studenti fuori sede potranno infatti per la prima volta votare nella città in cui studiano, sia quelli residenti in uno dei Comuni dell’area metropolitana che intendono votare nella città in cui frequentano l’Università o altro corso formativo, sia quelli residenti in altre città che studiano a Bologna e qui scelgono di votare.

Le studentesse e gli studenti residenti in uno dei Comuni dell’area metropolitana possono chiedere di votare nella città in cui stanno attualmente studiando presentando entro il 5 maggio un’apposita domanda all’Ufficio Elettorale del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritte/i.

Nella domanda, devono essere indicati l’indirizzo completo del domicilio temporaneo e, dove possibile, un recapito di posta elettronica, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, nonché la certificazione o altra documentazione attestante l’iscrizione presso un’istituzione scolastica, universitaria o formativa.

Per gli studenti, quest’ultimo requisito può essere autodichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante una certificazione rilasciata online dal portale ANIS.