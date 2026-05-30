Sassuolo: furto d’auto risolto in poche ore grazie alla segnalazione di un cittadino e al pronto intervento della Polizia locale

Una segnalazione tempestiva e il rapido coordinamento tra cittadini e Polizia Locale di Sassuolo hanno permesso, questa mattina, di risolvere in tempi record il furto di un veicolo, restituendo l’auto al legittimo proprietario a poche ore dal fatto.

Tutto è avvenuto nelle prime ore della mattinata, quando un cittadino aderente al Controllo di Vicinato attivo nella Zona A di Sassuolo ha notato una vettura sospetta, apparentemente abbandonata e non riconducibile ai residenti del quartiere. Seguendo i protocolli di collaborazione stabiliti con le forze dell’ordine, il cittadino ha immediatamente inoltrato la segnalazione al referente di zona, che ha provveduto a contattare la Polizia Locale.

Gli agenti sono intervenuti in via Messineo per effettuare gli accertamenti del caso. L’incrocio dei dati della targa con le banche dati ministeriali ha confermato che il veicolo era stato rubato nel corso della notte. Completati i rilievi e le verifiche necessarie, la Polizia Locale ha potuto riconsegnare l’auto al legittimo proprietario già prima del mezzogiorno.

“L’episodio di oggi dimostra concretamente quanto sia importante la collaborazione tra cittadini e istituzioni per la tutela del territorio – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – voglio ringraziare personalmente Paolo, che con attenzione, senso civico e spirito di comunità ha segnalato tempestivamente la presenza dell’auto alla Polizia Locale, contribuendo in modo determinante al buon esito dell’intervento. Un ringraziamento altrettanto sentito va agli agenti della Polizia Locale, il cui lavoro quotidiano rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. La sicurezza è e resta prima di tutto responsabilità delle forze dell’ordine, ma ciascun cittadino può dare un contributo importante attraverso l’attenzione verso ciò che accade nel proprio quartiere e la collaborazione con le istituzioni. Per questo, come Amministrazione comunale, abbiamo creduto e investito nel Controllo di Vicinato, favorendone la crescita e il consolidamento. Negli ultimi anni le adesioni sono aumentate di circa il 30% arrivando a 1881 cittadini suddivisi in 66 gruppi, segno di una partecipazione sempre più diffusa e consapevole. Non si tratta di sostituirsi alle forze dell’ordine, ma di costruire una rete di cittadini attenti che possa segnalare situazioni anomale e contribuire a rendere più efficace il lavoro degli operatori della sicurezza. Quando cittadini, istituzioni e forze dell’ordine collaborano, i risultati arrivano. L’episodio di questa mattina ne è una dimostrazione concreta e rappresenta il miglior invito possibile a entrare a far parte del Controllo di Vicinato: più persone partecipano, più forte diventa la capacità della comunità di prendersi cura del proprio territorio”.