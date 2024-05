Chiusure notturne in A1, Tangenziale di Bologna e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 maggio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Bologna; dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 maggio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Parma o di Reggio Emilia.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 6 Castelmaggiore e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 6 Castelmaggiore, percorrere la viabilità ordinaria: via Corticella, via Stendhal, via William Shakespeare, via Bentini, via Fabbri, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, verso Ancona, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 maggio, e dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 maggio.

In alternativa, a chi proviene da Milano o Firenze ed è diretto verso Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale di Bologna con ingresso sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro. Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla A13 Bologna-Padova immette sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona e chiusa anche, sulla A14, l’entrata della stazione di Bologna Fiera, verso Ancona; la stessa stazione non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Padova, Milano o Firenze.

In alternativa si consiglia: per la chiusura dello svincolo di immissione dalla A13 sulla A14, da Padova verso Ancona, uscire sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 ed entrare sulla A14 attraverso la stazione di Bologna San Lazzaro; per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna Fiera, verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14; per l’uscita non raggiungibile della stazione di Bologna Fiera: Bologna Arcoveggio, sulla A13.