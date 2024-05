Accoglienza in famiglia di giovani migranti, aperte le iscrizioni al corso di formazione Vesta

Prende il via il 14 maggio il primo di quattro incontri del nuovo ciclo di formazione del Progetto Vesta specifico per l’accoglienza in famiglia e per scoprire come supportare giovani migranti nel loro percorso verso l’autonomia.

Gli incontri si svolgeranno il giovedì sera, dal 14 maggio al 6 giugno.

Vesta è un progetto che fa parte del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) che offre a famiglie, coppie e singoli residenti nell’area metropolitana di Bologna l’opportunità di aprire le porte della propria casa ad un giovane migrante, accompagnandolo per un breve periodo del proprio percorso verso l’autonomia e l’integrazione. Vesta garantisce l’ausilio per la famiglia di un’equipe multidisciplinare disponibile in tutte le fasi del percorso.

Il corso ha l’obiettivo di avvicinare le cittadine e i cittadini al mondo dell’accoglienza di Bologna, spiegando in particolare il progetto SAI, la rete dei servizi, il funzionamento dell’accoglienza in famiglia e sono previsti alcuni esercizi pratici sull’elaborazione degli stereotipi e sull’incontro con l’altro. Si tratta inoltre di un’opportunità di apprendimento e comprensione dei principi essenziali riguardanti gli aspetti legali, sanitari, culturali e psicologici pertinenti alla vita degli accolti e i relativi aspetti transculturali nella relazione con “l’altro” nei percorsi intrapresi.

Gli incontri saranno inoltre occasione per approfondire le motivazioni e le aspettative della propria scelta di avvicinarsi all’accoglienza in famiglia e di entrare in contatto con le esperienze dirette di chi questa esperienza l’ha già vissuta.

La formazione è organizzata dalla Cooperativa Sociale CIDAS con la collaborazione di ASP Città di Bologna e del Comune di Bologna nell’ambito del progetto SAI Metropolitano di cui è ente titolare il Comune di Bologna.

Per partecipare è necessario candidarsi su www.progettovesta.com, oppure scrivere alla mail info@progettovesta.com.