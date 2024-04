Il Boom del bike sharing in città si rafforza ulteriormente

Con l’inizio di maggio arrivano tantissime novità per il bike sharing a Bologna. Un servizio gestito da Ridemovi, operatore unico in città, che nel primo trimestre del 2024 ha raggiunto le 567.356 corse, con un aumento del 37% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Aumenti considerevoli sono stati registrati sia nelle durate complessive dei noleggi (+43%) che nelle distanze percorse (+26%).

Dati che confermano come il bike sharing si stia sempre più affermando come soluzione di mobilità per gli spostamenti in città e rappresenti un tassello importante nella strategia complessiva dell’Amministrazione per una mobilità sempre più sostenibile. Servizio che ora si vuole ulteriormente rafforzare con diverse novità per migliorarlo, offrendo nuove soluzioni agli utenti, anche in relazione ai numerosi cantieri presenti in questi anni in città a partire da quello del tram.

Innanzitutto con l’incremento di 400 e-bike e 150 biciclette muscolari che porterà la “flotta” a un numero complessivo di 3.000 e-bike e 650 biciclette muscolari a fronte di un impegno iniziale rispettivamente di 1.800 e 500.

Vengono inoltre introdotte importanti agevolazioni e nuove proposte di abbonamento.

La più rilevante riguarda gli utenti in possesso di un abbonamento al trasporto pubblico che, da fine maggio, potranno utilizzare gratuitamente il servizio di bike sharing per tutto il 2024. Nelle prossime settimane saranno forniti i dettagli operativi per attivare questo servizio.

Viene introdotto un abbonamento mensile per le e-bike, del valore di 30 euro, che consentirà di effettuare 30 corse da 15 minuti ciascuna. Tale iniziativa sarà di carattere sperimentale per la durata di 3 mesi, al termine dei quali l’operatore valuterà la possibilità di prosecuzione in futuro.

È inoltre prossima la pubblicazione dell’avviso rivolto ai mobility manager che prevede anche la possibilità di acquisto di pacchetti di pass a favore dei propri dipendenti, da parte delle aziende che aderiscono al progetto Bike to Work 2024 finanziato, con 259.574,76 euro per il 2024, dalla Regione Emilia-Romagna a favore del Comune di Bologna.

Sono inoltre allo studio promozioni per gli studenti over 16 in vista dell’apertura dell’anno scolastico a settembre 2024.

Infine l’operatore migliorerà il servizio di manutenzione e di riposizionamento delle biciclette muscolari, al fine di rendere questa tipologia di mezzo più appetibile per l’utenza. Si intende, infatti, ridurre la percentuale dei mezzi che non possono essere noleggiati perché ancora in fase di riparazione. A oggi, tale percentuale si aggira attorno al 18%.

Adeguamento tariffario

A fronte di queste numerose agevolazioni e novità nel servizio, come previsto dal contratto con Ridemovi che contempla che ogni due anni le tariffe possano essere adeguate al 75% dell’indice inflattivo FOI con riferimento al mese di maggio, ci sarà un aumento medio delle tariffe di circa il 9% a partire dall’inizio di maggio.

Le tariffe per le e-bike passeranno dunque :

da 1,82 euro/30’ a 1,99 euro/30’ per l’utente che termini il noleggio all’interno dell’area di parcheggio

da 2,32 euro/30’ a 2,49 euro/30’ per l’utente che termini il noleggio fuori dall’area di parcheggio.

Le tariffe delle biciclette muscolari non subiranno aumenti.