All’Auditorium di Maranello due concerti e uno spettacolo di burattini in occasione delle Festività

Due concerti e uno spettacolo di burattini offerti dall’Amministrazione comunale di Maranello e curati da ATER Fondazione, per rendere ancora più ricche e scintillanti le Festività natalizie e di inizio anno per i cittadini e le cittadine di ogni età. Gli eventi avranno luogo presso l’Auditorium Enzo Ferrari, tutti ad ingresso gratuito.

Si parte domenica prossima 15 dicembre alle ore 17 con il Concerto per Telethon della Band Giovani Note di Spilamberto, diretta dal Maestro Andrea Clò. Il ricavato delle offerte sarà devoluto a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare. Banda giovanile della scuola di musica della Banda di Spilamberto, il gruppo raccoglie circa 50 giovani musicisti di età variabile dagli 8 ai 25 anni con lo scopo di far capire loro cosa significhi suonare in gruppo, renderli autonomi in questo (in vista di un futuro inserimento nella Banda senior) e far condividere loro esperienze di musica con altri giovani attraverso l’organizzazione e la partecipazione a concerti in provincia e regione. Il gruppo nasce nell’autunno 2004 per volontà del M° Ermanno Clò, che oggi dirige la Banda di Spilamberto, e di alcuni volenterosi giovani intraprendenti. Il gruppo è seguito dai fratelli Clò, che seguono le prove settimanali e la preparazione dei concerti. In particolare il direttore della Band è il giovane M° Andrea Clò.

Giovedì 19 dicembre alle ore 21 l’Auditorium Enzo Ferrari risuonerà di melodie, musiche e canti natalizi con Happy Xmas, Concerto di Natale dei Serial Singers Gospel Choir dell’Associazione Corale Rossini.

Coro modenese attivo da trent’ anni e sempre in continua evoluzione, grazie alla guida di vari direttori che hanno permesso al gruppo di maturare una lunga esperienza di concerti ed esibizioni, oggi è composto da circa cinquanta elementi e propone un repertorio che spazia dai classici gospel e spiritual, ad altri generi come pop, jazz, brani tratti da colonne sonore e nel periodo natalizio brani a tema. Il gruppo ha preso parte a molti progetti musicali e concorsi internazionali. Dal 2012 il coro fa parte dell’associazione Corale Rossini di Modena ed è diretto dal 2015 dal Maestro Roberto Penta, pianista e arrangiatore di molti dei brani in repertorio.

In occasione dell’Epifania, lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 10 e alle ore 11.30, arrivano all’Auditorium Ferrari I burattini di Mattia Zecchi con lo spettacolo Fagiolino pescatore adatto ai bimbi dai 3 anni in su.

Un enorme mistero avvolge il regno di Bellomare. Da mesi i pescatori ritornano a mani vuote dalla pesca e il Re Stoccafisso I, amante del pesce, è seccato per non poter soddisfare le sue appetenze. Così promette un premio di 100 monete d’oro a chi gli porterà del pesce. Fagiolino, povero pescatore, oramai è ridotto sul lastrico e il proprietario di casa è deciso a sfrattarlo. Tutto sembra finito, fino all’intervento del Mago Marino, il quale svelerà a Fagiolino il motivo della misteriosa scomparsa. La strega Mucillalga ha lanciato un potente incantesimo, facendo addormentare tutti i pesci sul fondo del mare. Questa fattura può essere rotta solo se qualcuno butterà nel mare uno dei pidocchi che si trova nei suoi capelli. Fagiolino, preso dalla disperazione partirà alla ricerca della strega per poter rompere l’incantesimo e portare un bel pesce al re, così da ottenere il premio promesso. Tutto sembra semplice ma Fagiolino scoprirà, a suo discapito, che la bramosia di denaro regna nel palazzo reale, ma anche qui riuscirà a risolvere la situazione.

Ad ogni bambino saranno dati in omaggio un libro da parte della Biblioteca Mabic e la calza della Befana da parte dell’Avap Maranello. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con offerta libera a favore dell’Avap Maranello. Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo adulto.

Auditorium Enzo Ferrari via Nazionale 78, Maranello (MO) Tel: 0536 943010