Transazione ecologica e sfide per le comunità, convegno sabato a Modena

Il ruolo che gli enti locali, le istituzioni scientifiche e le comunità possono svolgere nella costruzione di un futuro più sostenibile è al centro del convegno “La transizione ecologica: come cambiare nel clima che cambia” che si svolge sabato 14 dicembre nella Sala consiliare del Palazzo comunale di Modena a partire dalle 9.30.

Il convegno è organizzato dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Modena, in collaborazione con il Comune di Formigine, e indirizzato principalmente agli operatori economici e delle associazioni territoriali. L’obiettivo è conoscere meglio i cambiamenti climatici e approfondire le sfide che attendono anche gli enti e le comunità di piccole dimensioni, in continuità con il Tavolo per la città competitiva, sostenibile e solidale che in questi anni ha consentito un confronto positivo tra tutte le forze economiche e sociali della città. Si pone, quindi, come primo atto per riattivare un patto territoriale per la resilienza, la mitigazione e l’adattamento, che porti a un’attivazione cooperativa dei diversi rami della società.

La mattinata, la cui conclusione è prevista per le 12, sarà introdotta dal presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri. Per approfondire il tema dei cambiamenti climatici e del ruolo delle comunità locali, dell’istruzione e religiose, intervengono il tenente Felice Dipace, del Centro Aeronautica Militare di Montagna che parlerà del Monte Cimone come “sentinella dell’atmosfera”; Carlo Adolfo Porro, rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, tratterà del ruolo dell’Università nella transizione ecologica; monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena e Nonantola, che illustrerà il cammino dalla Laudato si’ a oggi; Elisa Parenti, sindaca di Formigine illustrerà come i Comuni di medie dimensioni affrontano la transizione ecologica mentre, in conclusione, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti approfondirà il ruolo del capoluogo, gli obiettivi da raggiungere, i nuovi paradigmi entro i quali muoversi.

Per partecipare al convegno è necessario prenotarsi compilando il form pubblicato sul sito istituzionale del Comune (www.comune.modena.it/form/transizione-ecologica) da cui sarà anche possibile seguire lo streaming.