Politiche Sociali, i dati del 2023 a Formigine

Il Settore Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, in occasione della Commissione Politiche Sociali e Terzo Settore, ha reso noti i dati relativi all’attività svolta nel corso del 2023. A Formigine, a fine anno, sono stati contabilizzati 133 posti contrattualizzati nelle Case Residenze per Anziani, di cui 73 presso la Residenza Formigine e 60 presso l’Opera Pia Castiglioni. Nel corso dell’anno sono stati registrati 49 accessi, e sono stati 38 i beneficiari degli Assegni di cura, il sussidio finalizzato all’assistenza dei familiari con più di 75 anni bisognosi di aiuto per lo svolgimento delle funzioni quotidiane.

Le strutture dedicate all’assistenza ai disabili hanno accolto quotidianamente 45 persone: Villa Sabbatini ha ospitato 20 disabili al giorno e l’Aquilone 25. A livello distrettuale, sono state siglate 10 convenzioni con associazioni di volontariato per attività con disabili, per un valore annuo di quasi 681mila euro. Inoltre, sono state attivate 11 convenzioni con associazioni di volontariato per trasporti sociali, per un investimento complessivo di 467mila euro. I formiginesi presi in carico dal SEI, ovvero il Servizio Educativo Inclusivo, che propone un accompagnamento educativo e l’inserimento in diverse attività a persone disabili o fragili, sono stati 128.

Il Servizio Sociale Territoriale a Formigine ha registrato un elevato numero di accessi: 4891 utenti si sono rivolti allo Sportello sociale, mentre 1012 hanno usufruito dello Sportello stranieri. Gli utenti in carico al Servizio sociale professionale sono stati 1318, di cui 308 famiglie con minori, 206 disabili, 131 utenti con disagio mentale/dipendenze, 553 anziani e 120 adulti in condizione di disagio/povertà.

Il SAD – Servizio Assistenza Domiciliare raggruppa le prestazioni socio-assistenziali prestate al domicilio di anziani, disabili e persone che si trovano in parziale, temporanea o totale non autosufficienza, mantenendole nel loro contesto di vita e rispondendo così a un bisogno espresso dai caregiver che in questo modo sono aiutati ad accudire nell’ambiente familiare. Questo servizio ha preso in carico 173 utenti, di cui 77 anziani e 28 disabili. Il trasporto sociale ha coinvolto 111 utenti, di cui 33 anziani e 78 disabili. 68 utenti hanno usufruito del SAD – Pronto Intervento gratuito, servizio che viene attivato in seguito a dimissioni protette per favorire l’accompagnamento nell’ambiente familiare dopo le dimissioni ospedaliere.

Il Servizio tutela minori lo scorso anno ha preso in carico 184 formiginesi, e 29 coppie hanno avviato percorsi di adozione e affido. Villa Bianchi, la sede di Formigine del Centro per le Famiglie, ha accolto 1290 utenti presso lo Spazio Aperto e 1699 allo Sportello InformaFamiglie, che, da quest’anno, è accessibile tutti i giovedì anche presso lo Sportello del Cittadino di Formigine. Sono state fornite consulenza a 111 famiglie e sono stati effettuati 418 colloqui. I laboratori adulti-bambini hanno registrato 625 presenze, mentre agli incontri di sostegno alla genitorialità hanno partecipato 846 persone.

L’educativa di strada ha coinvolto 180 ragazzi tra i 12 e i 25 anni, con l’obiettivo di prevenire il disagio, l’esclusione sociale e i comportamenti a rischio, offrendo loro ascolto e guida.

Infine, il Centro antiviolenza distrettuale Tina ha organizzato 31 eventi e attività di formazione e sensibilizzazione e ha accolto 173 donne, di cui 33 di Formigine.