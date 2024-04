Miss Italia America 2024, Francesca Copertino si aggiudica il titolo

MIAMI BEACH (USA) (ITALPRESS) – Al Contadino Trattoria, autentico tempio della cucina e della musica italiana del famoso personaggio Tv Nuccio Giannino a Fort Lauderdale, Francesca Copertino ha vinto il titolo di Miss Italia America 2024. Francesca ha catturato l’attenzione di giuria e pubblico, dominando il prestigioso concorso. Le sue radici italiane, con una nonna siciliana e un nonno pugliese, hanno arricchito la sua vittoria, celebrata tra gli applausi di un èlite di ospiti, inclusi Carmen Russo e Stefano Tacconi, presidente di giuria.

La giuria di quest’anno, includeva figure di spicco del mondo dello spettacolo e della moda come la showgirl Arianna, il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, la look maker internazionale Vivi Ramassotto, il singer chef Nuccio Giannino, e la manager Kremena, oltre al manager internazionale Natale Campisi della Campisi Group. Nel corso dell’evento le esibizioni musicali del duetto tra Virginio e Arianna, che hanno eseguito “Alleluia”. Il tenore Teo ha incantato gli ospiti con la sua voce potente e carismatica, mentre Andrea del Principe ha eseguito magistralmente la sigla del programma. Più che una semplice gara di bellezza, la serata è stata una vera celebrazione dell’eccellenza, sia nel mondo dello spettacolo che nel settore marittimo, quest’ultimo onorato dal prestigioso Oscar dei Porti (registrato il giorno dopo l’evento per Rai Italia e condotto da Roberto Onofri e Arianna Bergamaschi). Le finaliste, guidate abilmente dal manager Elio Bartolotta, hanno brillato in qualità di ospiti d’onore, elevando ulteriormente il livello dell’evento. Questa edizione di Miss Italia America segna l’inizio di un viaggio esaltante nel contesto di Miss Italia nel Mondo, progetto visionario ideato da Enzo Mirigliani nel 1991 e vigorosamente ripreso da Patrizia Mirigliani. Roberto Onofri, direttore dell’evento, ha enfatizzato il ruolo del concorso come trampolino di lancio per le aspirazioni e i sogni delle giovani italo-americane. Con il suo trionfo, Francesca Copertino non solo porta avanti una tradizione di eccellenza, ma incarna brillantemente la promessa e l’aspirazione delle generazioni future.(ITALPRESS).

