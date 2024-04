25 aprile in via del Pratello a Bologna, le misure per garantire la sicurezza urbana e la mobilità

Il Sindaco di Bologna ha firmato l’ordinanza che contiene le misure per garantire la sicurezza urbana in occasione della manifestazione “Pratello R’esiste 2024” in programma giovedì 25 aprile nella zona di via del Pratello dalle 10 alle 20.30.

L’ordinanza stabilisce gli orari di apertura per le attività che si trovano nell’area di via del Pratello, via Pietralata, via Calari, piazza San Francesco, via De Marchi, via del Borghetto, via San Valentino, via Santa Croce, vie de’ Coltellini, via San Rocco, via Sant’Isaia, via San Felice e in tutte le radiali di via del Pratello fino agli incroci con via San Felice da un lato e via Sant’Isaia dall’altro:

i pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e i circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e per le somministrazioni temporanee di bevande dovranno cessare la somministrazione dalle 20 e chiudere alle 20.30 di giovedì 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo

gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, e i produttori agricoli e i laboratori artigianali alimentari dovranno chiudere alle 19.30 di giovedì 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo

L’ordinanza, inoltre, vieta in tutta l’area interessata dalla manifestazione, l’allestimento di punti di somministrazione di bevande all’esterno delle attività, escluse quelli autorizzati all’interno della manifestazione “Pratello R’Esiste”.. Vietata anche qualsiasi attività di somministrazione temporanea, tranne quanto autorizzato dal Quartiere Porto-Saragozza per la manifestazione.

Per tutta l’area interessata con l’aggiunta di piazza Malpighi, è vietata la vendita per asporto, anche da distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in lattine e contenitori di vetro, dalle 7 di giovedì 25 aprile alle 6.30 del giorno successivo. Il divieto vale per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali alimentari e misti, medie strutture di vendita del settore alimentare, laboratori artigianali alimentari, esercenti del commercio su area pubblica, circoli privati che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande e produttori agricoli.

In Piazza San Francesco (compresa la parte fino a piazza Malpighi e fino a via del Pratello), in via del Borghetto e in via de’ Marchi, dalle 10 di giovedì 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo, è vietato:

l’accesso con bevande in contenitori di vetro

l’abbandono di qualsiasi contenitore e rifiuti vari

l’ingresso con qualsiasi strumento musicale e qualsiasi altro oggetto utilizzato come strumento musicale e apparecchi di riproduzione musicale o destinati alla diffusione di suoni

l’accesso con dispositivi contenenti spray urticanti

Non sarà possibile accedere e stazionare nella parte pedonale di Piazza San Francesco e nel giardino accanto, dalle 10 del 25 aprile alle 6.30 del giorno successivo, se non per accedere alla Basilica.

Il giardino Otello Bignami, in via San Rocco 7, ospiterà attività per famiglie e bambini gestite dagli organizzatori fino alla chiusura, comunque non oltre le 17 del 25 aprile.

L’ordinanza impone anche il divieto di abbandonare contenitori vuoti, lattine, bottiglie di vetro e rifiuti vari.

Gestione di Piazza San Francesco

La gestione di Piazza San Francesco, a cura del Comune di Bologna con la presenza di Polizia Locale, Street Tutor e Ausiliari di Prossimità, prevederà:

postazioni di controllo ai 3 punti di accesso per il rispetto dell’ordinanza;

per il rispetto dell’ordinanza; la possibilità di versare il contenuto di bevande in possesso dei partecipanti all’interno di bicchieri in plastica compostabili , offerti dal Comune di Bologna, in modo tale da consentire l’ingresso alla piazza lasciando il vetro negli appositi cassonetti predisposti da Hera all’ingresso;

, offerti dal Comune di Bologna, in modo tale da consentire l’ingresso alla piazza lasciando il vetro negli appositi cassonetti predisposti da Hera all’ingresso; 10 bagni chimici , quindi 4 in più rispetto allo scorso anno (mentre lungo via del Pratello i bagni chimici aumentano da 25 a 28)

, quindi 4 in più rispetto allo scorso anno (mentre lungo via del Pratello i bagni chimici aumentano da 25 a 28) un mezzo di soccorso e un mezzo di Hera, adibito alla distribuzione di acqua potabile gratuita, posti sulla parte pedonale della piazza;

sarà inoltre presente una unità mobile del progetto Guida la notte-Beat Project, con 4 tra operatori e operatrici dedicati in particolare ad attività di prevenzione e riduzione dei rischi sul tema salute, in collaborazione con il 118 sui grandi eventi che si svolgono in città.

I controlli ai varchi per il rispetto dell’ordinanza, sia agli accessi di piazza San Francesco che a quelli di via del Pratello, rimarranno attivi anche oltre l’orario di fine della manifestazione fino alle ore 22.30 per evitare l’ingresso con vetro, fino all’arrivo dei mezzi di Hera per le attività di pulizia straordinaria.

Mobilità

Sarà in vigore anche un’ordinanza di mobilità che prevede i seguenti provvedimenti:

Dalle 12 alle 22 del 24 aprile: saranno chiuse al traffico via Calari, dal civico 3 al civico 4/2, eccetto accedenti al passo carraio sito al civ. 1/a, e via del Pratello, da via Calari al civico 101/A, mentre via San Rocco sarà a senso unico alternato a vista nel tratto dal civico 32/A-B in direzione via del Pratello.

Dalle 12 del 24 aprile alle 24 del 25 aprile, divieto di sosta su: via Calari, nel tratto compreso tra il civico 6 e viale Vicini e nel tratto compreso tra il civico 4 e viale Vicini.

Dalle ore 12 del 24 aprile alle 24 del 25 aprile, divieto di sosta con rimozione forzata: via del Pratello, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Pietralata e via Calari, ambo i lati via Calari, nel tratto compreso nell’area pedonale da fronte civico 3 e civico 4.

Dalle ore 6 alle ore 24 del 25 aprile, divieto di sosta con rimozione forzata:

via del Pratello, tra via Pietralata e piazza Malpighi

piazza San Francesco, civici 9-10-11 (interno area pedonale)

via del Borghetto

via Santa Croce, tra via San Valentino e via del Pratello

via San Valentino

via Pietralata

via San Rocco, tra via San Valentino e via del Pratello

Dalle ore 7 alle ore 22 del 25 aprile, divieto di transito veicolare:

via Pietralata

via del Pratello

via Calari (interno area pedonale)

via Paradiso

via de’ Coltellini

via del Borghetto

via Santa Croce, tratto compreso da incrocio via San Valentino a via del Pratello

via San Rocco, tratto compreso da intersezione via San Valentino a via del Pratello

via San Valentino

piazza San Francesco, dai civici 9-10-11 sino a via del Pratello

Dalle ore 7 alle ore 22 del 25 aprile, senso unico alternato a vista:

via San Rocco

via San Valentino

via Santa Croce

via de’ Coltellini

Dalle ore 9 alle ore 22 del 25 aprile, divieto di transito veicolare:

piazza San Francesco

via del Borghetto

via de’ Marchi

Dalle ore 9 alle ore 22 del 25 aprile, divieto di sosta con rimozione forzata:

piazza San Francesco, su tutta la piazza ambo i lati

via del Borghetto, ambo i lati

via de’ Marchi, ambo i lati

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 del 25 aprile, senso unico alternato a vista:

via del Pratello, da via Paradiso al civico 66

via Pietralata, da via del Pratello a via Sant’Isaia

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 del 25 aprile, strada chiusa:

via Pietralata, all’incrocio con via del Pratello



Dalle ore 14 alle ore 22 del 25 aprile, divieto di transito veicolare:

via Calari, dal civico 3 al civico 4/2

via del Pratello, dall civico 101/A a via Calari

Dalle ore 8 del 24 aprile alle ore 10 del 26 aprile, divieto di sosta con rimozione forzata:

via Calari, in prossimità del civico 4/a

via Santa Croce, in prossimità del civico 1/a

via Pietralata, in prossimità del civico 60 e in prossimità del civico 33

via Paradiso, fronte civico 11

L’area pedonale sarà transennata e gli incroci presidiati da movieri.