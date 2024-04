La squadra di Calcio A5 di Unimore si è qualificata per le fasi finali che si terranno a Campobasso

Al palazzetto di Montecassiano va in scena la gara di ritorno di qualificazione ai Cnu 24.

Il Cus Mo.Re parte col vantaggio della vittoria in casa di 3 settimane fa mentre Macerata ha l’obbligo della vittoria.

Mister Sanpieri mette in campo una squadra accorta che chiude ogni spazio in difesa e riparte in contropiede rapidamente. I locali fanno la partita ma sul primo disimpegno sbagliato si avventa Clara che a tu per tu col portiere non sbaglia.

Passa 1 minuto e Marangoni pareggia con una siluro all’incrocio dei pali su calcio di punizione.

Il pareggio non fa crollare i nostri ragazzi che dopo pochi minuti ritornano in vantaggio con Matarese che mette a sedere il portiere e segna in diagonale.

Quasi allo scadere arriva il 3 a 1 di nuovo di Clara che in uno contro portiere la piazza sul palo di Rapari.

Nella ripresa ci si aspetta l’assalto dei marchigiani ma il Cus Mo.Re tiene bene difensivamente grazie soprattutto ad una prova stratosferica del duo del Bagnolo Maretti-Veroni.

Gialloblu che trovano anche il 4 a 1 con una gran botta di Candeloro da fuori area, autore di una partita magistrale.

Macerata si lamenta per un rigore non dato, Mo.Re gioca e segna ancora con Clara con un diagonale mancino di pregiata fattura.

La partita termina così 5 a 3 con il Cus Mo.Re che compie l’impresa eliminando i vice campioni d’Italia e strappando così il pass per le finali nazionali in Molise che non arrivava dal 2006.

CUS MACERATA 3 – CUS MO.RE 5

Marcatori: Clara, Matarese, Clara, Candeloro, Clara

Cus Macerata:

Rapari, Stellini, Giuggiolini, Capitanelli, Lombardia, Toppi, Marangoni, Partendo, Nardi, Florindo.

ALL: Del Curatolo

Cus Mo.Re:

Piccolo, Marasco, Veroni, Candelora, Ricci, Ateba Ateba, Matarese, Maretti, Dreossi, Elia, Clara, Carta.

ALL: Sanpieri