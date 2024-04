Green energy day: porte all’impianto FORSU Iren di Reggio Emilia

Sabato 20 aprile alle ore 10 sarà possibile visitare l’impianto Forsu in occasione del “Green Energy Day”, giornata della Transizione Energetica, un momento di riflessione nazionale sul tema promosso – tra gli altri – da Legambiente e Kyoto Club, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iren aderisce dando la possibilità alla cittadinanza di visitare l’impianto aperto nel giugno 2023.

L’impianto Forsu è in grado di trattare 100 mila tonnellate di residui organici differenziati e 67 mila tonnellate di frazione verde (sfalci e potature). Può produrre ogni anno 9 milioni di metri cubi di Biometano, 53 mila tonnellate di compost, 10 mila tonnellate di CO 2 food grade per usi industriali e alimentari. All’interno dello stabilimento viene replicato il ciclo naturale di trasformazione dei rifiuti organici ottenendo tre prodotti principali: il biometano, il compost, e l’anidride carbonica. Il biometano viene immesso in rete, l’anidride carbonica food grade viene commercializzata, ed il compost viene reso disponibile per le coltivazioni. L’impianto è alimentato da 500kW di pannelli fotovoltaici che consentono la produzione di oltre 530.000Kwh di elettricità all’anno. Il tour di visita dura circa 45 minuti. È necessario prenotare scrivendo all’indirizzo comunicazione.re@gruppoiren.it.

In occasione della giornata della transizione energetica, sarà anche possibile visitare la postazione dove nei giorni scorsi sono stati posizionate 100mila api, ospitate in due alveari. Il progetto, realizzato in partnership con Apicoltura Urbana, dà seguito a quanto realizzato nell’ambito di una prima sperimentazione effettuata all’interno della centrale di cogenerazione Torino Nord, del PAI di Parma, nel Parco delle Acque Depurate di Mancasale. Gli alveari diventeranno inoltre una tappa all’interno del percorso di visite didattiche destinate a studenti e cittadini che l’azienda, grazie al coinvolgimento diretto di Eduiren, promuove al fine di sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza del mantenimento della biodiversità e del rispetto dell’ambiente e della natura.