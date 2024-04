Albinea: racconti, musica, spritz e creatività in biblioteca con il “Sopra le righe festival”

Tra gli scaffali di una biblioteca si scovano risorse e strumenti che favoriscono l’istruzione, l’informazione, lo sviluppo sociale, il tempo libero. Non parliamo dunque di un luogo statico o “polveroso” ma di un soggetto vivo che interagisce con la comunità e che in qualche modo contribuisce al suo cambiamento.

Chiunque esca da una biblioteca non è più lo stesso, ma neanche una biblioteca la è, perché è intrinseco nella sua anima creare contaminazioni, incrociare narrazioni, comunicare in diversi linguaggi. L’anima e l’identità sociale di una biblioteca, quindi, stanno nelle cose che vi avvengono, anche, e soprattutto, quelle (im)possibili: situazioni che vanno oltre al prestito di un libro, escono dalle righe e ci vanno sopra!

Il Comune di Albinea e la biblioteca comunale Pablo Neruda, dopo il lancio di un Patto comunale per la lettura – che ha avuto un ampio riscontro ricevendo oltre 80 adesioni convinte da parte di soggetti pubblici e privati, associativi, commerciali e singoli cittadini – intendono presentare i prossimi step del progetto partecipativo che porterà alla strutturazione di servizi, azioni e attività diffuse di promozione della lettura e del sapere da pensare insieme ai firmatari del Patto. L’obiettivo è quello di portare la biblioteca fuori dalle sue mura, una “Biblioteca fuori di sé”, capace di entrare nel territorio con idee, attività e servizi volti a rispondere ai bisogni e ai desideri della comunità.

I prossimi step saranno quindi presentati nel corso di due giornate – il 20 e il 21 aprile 2024 – dense di eventi e significato. Due giornate di confronto, di scambio e di divertimento durante i quali la Biblioteca si animerà in modo inconsueto con attività insolite, a tratti irriverenti, per offrire una “biblio experience” con tutto quello che non ti aspetti possa accadere in una biblioteca.

Crediamo infatti nel valore della biblioteca di Albinea in quanto moltiplicatore di connessioni multidimensionali e lo vogliamo fare scegliendo un linguaggio contemporaneo fruibile a tutti.

Ecco la scelta di organizzare un festival. Festival come frutto di creatività e sperimentazione, un produttore di contenuti, di nuove opportunità che fanno interagire nello stesso momento più soggetti, realtà, persone.

Un festival performativo, non una semplice rassegna di libri e autori, non un convegno sulla storia delle biblioteche. Piuttosto, un’esplorazione culturale e sociale, una sorta di “safari” nei territori della lettura, della musica, dei diritti e della partecipazione. Un safari inaspettato, mai noioso, sopra le righe. Un’avventura composta da 2 giornate, 22 ore tra racconti, spritz, playlist e idee diffuse, 14 protagonisti radunati attorno allo stesso tavolo e 12 eventi per esplorare, partecipare e animare la biblioteca.

Tutto questo in occasione del 15° compleanno della biblioteca, 15 anni portati bene!

Abbiamo voluto questo festival, un po’ come dire: da 15 anni stiamo tra le righe, tra le pagine, tra le copertine, tra gli scaffali; per due giorni possiamo anche permetterci di starci sopra, alle righe!

Il Sopra le righe Festival è promosso da Comune di Albinea, Biblioteca Comunale Pablo Neruda, Albinea Live, Spazio Gerra, con il contributo della Regione Emilia-Romagna sul Bando Partecipazione 2023 (Legge Regionale n. 15/2018).