‘Vieni c’è da fare’: a Sassuolo un ciclo di incontri pubblici per conoscere il candidato Sindaco del centrosinistra Matteo Mesini

Un appello alle cittadine e ai cittadini di Sassuolo a partecipare, a fornire il proprio contributo ideativo alla proposta programmatica che affiancherà Matteo Mesini e la coalizione di Centrosinistra alle elezioni amministrative. È il senso di Vieni, c’è da fare, la campagna di incontro e confronto col candidato Sindaco proposta dal Partito Democratico di Sassuolo. Gli appuntamenti saranno l’occasione per conoscere Matteo, per confrontarsi con lui sul futuro della città, per proporre le proprie idee ed esigenze.

“È un percorso di condivisione e ascolto – sottolinea il PD – rivolto a tutta la cittadinanza, perché c’è bisogno di creare insieme il futuro di Sassuolo. Siamo convinti che solo attraverso l’ascolto delle esigenze e delle proposte dei cittadini si possa arrivare a un progetto di città più vivibile e sostenibile. Per costruire insieme una città che sappia intercettare e supportare i cambiamenti, anche nel mondo del lavoro, che abbia come valore primario la sostenibilità ambientale e che garantisca salute e servizi ai suoi cittadini, soprattutto i più svantaggiati. Che sia curata, che garantisca spazi al verde, allo sport e al tempo libero”.

Diversi gli incontri già in programma.

Al primo appuntamento di mercoledì 17 aprile al Bar Luana in piazza Risorgimento (ore 18.30), seguiranno quelli di venerdì 19 (African Bar di via Menotti ore 18.30) e sabato 20 aprile (ore 11.30 Home Caffè di Largo Verona).

Domenica 21 aprile l’appuntamento è all’enoteca Shebeen di via La Rocca 21 a San Michele (ore 18.30) mentre giovedì 2 maggio il ritrovo è all’Happy Cream in via Mantova, 3 allo stesso orario.

Il programma di incontri prosegue venerdì 3 maggio alle ore 18.30 al Suavitas Café di via Carducci 87 mentre sabato 4 maggio (ore 18.30) ci si trova al Bar Gatti di via SS. Consolata 4. Domenica 5 maggio Matteo Mesini sarà, alle ore 18.30, presso Il Cantiere caffè e cucina di via Radici in Piano 67 mentre allo stesso orario del 7 maggio l’appuntamento è al Green-Go Kitchen di via Radici in Piano 246/248. Ultimo appuntamento attualmente in programma quello di mercoledì 8 maggio alle ore 18.30 al Pepper Caffè di via Teano, 1.