A Carpi ennesimo episodio di sfregio ai simboli della Resistenza e della Liberazione

“L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), Comitato Provinciale di Modena e Sezione di Carpi esprime la più ferma condanna per l’atto vandalico perpetrato contro le 38 bandierine del 25 Aprile affisse in zona Cimitero a Carpi”.

“Le bandierine erano state affisse dai volontari ANPI già dal pomeriggio di sabato in alcune zone della città tra cui Viale dei Cipressi ed è proprio qui che domenica mattina è stato segnalato l’atto vandalico: trentotto bandierine che ricordano il prossimo anniversario del 25 Aprile, Festa della Liberazione , erano state tolte, strappate lungo il versante est del Viale. Immediatamente è stata allertato il Comando della Polizia locale e presentata denuncia.

Questo gesto non è da ascriversi come una “bravata”, ma è un vile tentativo di colpire, attraverso i simboli, la Resistenza ed i Valori da essa scaturiti:è un attacco alla Storia, alla Democrazia, all’Antifascismo, Alla Costituzione!

Oltraggiando le bandierine si è colpita la comunità,la società che si riconosce nei valori antifascisti e per questo ANPI invita alla mobilitazione e partecipare alle iniziative che I’ Associazione sta mettendo in campo per ricordare e rendere omaggio alla Festa della Liberazione dal Nazi-fascismo.

Carpi, Medaglia d’Oro al Valor Civile e Medaglia d’Argento al Valor Militare purtroppo ha registrato altri gravi fatti, ma purtroppo non è sola : sul nostro territorio si sono consumati episodi esecrabili come le scritte fasciste a Medolla e il vilipendio del monumento a Gabriella Degli Esposti a Castelfranco Emilia.

Questi vergognosi atti vandalici, frutto d’ ignoranza storica e stupidità sono il frutto di un clima politico, socio-culturale ostile che ha l’obbiettivo di sminuire la Resistenza e ciò che essa ha significato non solo sul piano della Lotta militare e civile contro i nazi fascisti, ma anche per la ricostruzione del nostro Paese e fondamenta della nostra grande Costituzione.

Non permetteremo che questi atti di vandalismo ci intimidiscano o ci distolgano dal nostro impegno per la Giustizia e la Libertà. La Resistenza vive in ognuno di noi e continuerà a vivere attraverso le nostre azioni.L’ANPI Comitato Provinciale di Modena e Sezione di Carpi rivolgono, quindi, un invito ai concittadini: rispondete a queste vili provocazioni con un semplice , ma significativo gesto e fate sventolare dai vostri balconi, dalle vostre finestre la bandiera del 25 Aprile”.