Nuova sede per il Poliambulatorio di Modena, da via Del Pozzo a Strada Faustino nel complesso Windsor Park

Inizierà lunedì 15 aprile il trasferimento del Poliambulatorio di Modena da via Del Pozzo (di fianco al Policlinico) alla nuova sede nel complesso Windsor Park, in strada San Faustino. Gradualmente, dal 15 aprile e fino al 27 aprile, tutti gli ambulatori saranno spostati in quello che diventerà un nuovo punto di riferimento per le visite specialistiche dei cittadini.

Le operazioni di trasferimento sono state organizzate in modo da non sospendere mai completamente l’attività per ridurre al minimo il disagio ai pazienti.

Coloro che hanno un appuntamento per una visita nel periodo di trasloco saranno avvisati dall’Azienda USL- con sms sul cellulare o con telefonata su cellulare o numero fisso – della nuova sede in cui recarsi con informazioni complete su indirizzo e numero civico.

Gli appuntamenti già programmati sono confermati nei giorni e orari previsti: cambia solo la sede, da via del Pozzo a Strada San Faustino. Gli ambulatori saranno collocati nel complesso Windsor Park in due numeri civici: il piano rialzato in strada San Faustino 155/A e il primo piano in strada San Faustino 157/N.

Nel periodo indicato si trasferiranno, gradualmente, gli ambulatori oculistici e dietologici, gli ambulatori per le visite di cardiologia, otorinolaringoiatria, allergologia, urologia, ematologia, dermatologia, neurologia, endocrinologia, e gli ambulatori di odontoiatria.

Chi volesse ricevere informazioni può rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico del Distretto di Modena al numero 059 438045 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30, lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30.