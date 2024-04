Nuvole e suoni alle Salse di Nirano

Il 1° maggio si festeggia in Riserva naturale delle Salse di Nirano con un’attività laboratoriale gratuita per bambini dai 4 ai 10 anni, dal titolo “La nuvola Olga”. L’appuntamento è alle ore 16.00 a Cà Rossa, per scoprire la magia del ciclo dell’acqua e giocare con le nuvole tra scienza e immaginazione e infine costruire il proprio “Nuvolario”: una finestra sulle nuvole e il loro riconoscimento.

Domenica 5 maggio un’altra iniziativa, sempre gratuita, questa volta per tutta la famiglia. Si chiama “A ritmo di Salsa”, una facile escursione lungo il sentiero della Libellula e il nuovo sentiero dei Suoni, per ascoltare il ribollio delle Salse e farsi guidare dai suoi della Riserva: dal vento tra le foglie, al canto degli uccelli, dal ronzio delicato degli insetti, allo scricchiolare dei legnetti sotto i piedi. Un’esperienza immersiva da ricordare. Ritrovo alle ore 16.30 a Cà Rossa

Per partecipare ad entrambe le iniziative è necessaria la prenotazione tramite form online (https://bit.ly/prenota-alle-salse), reperibile sulla pagina fb della Riserva e sul sito Fiorano turismo (www.fioranoturismo.it/it/natura/salse-di-nirano/iniziative-alle-salse).

Per informazioni: salse.nirano@fiorano.it oppure 342 8677118.

Le attività sono realizzate in collaborazione con Ecosapiens e la Lumaca, con il sostegno del Comune di Fiorano Modenese.