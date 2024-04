“A qualcuno piace caldo”: venerdì a Castelvetro conferenza-spettacolo sul clima

Ultimo appuntamento, venerdì 3 maggio, alle ore 21, al castello di Levizzano Rangone, per la rassegna “Tanti mondi, un Pianeta” promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Castelvetro, con la conferenza-spettacolo “A qualcuno piace caldo” dedicata al clima che cambia.

La conferenza è scritta e sceneggiata da Stefano Caserini, docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, voce narrante della serata con l’accompagnamento del compositore e pianista jazz Erminio Cella (nella foto). La regia è di Francesca Cella.

La conferenza-spettacolo affronta il problema del surriscaldamento del pianeta, che preoccupa e mette in discussione ognuno di noi, in quanto parte del problema e della soluzione. Essa unisce al racconto scientifico effettuato con immagini, animazioni, musica e video l’analisi di come individualmente e collettivamente stiamo affrontando o potremmo affrontare la questione climatica e sulla sua dimensione etica e politica.

L’ingresso alla serata è libero. Info: Ufficio Cultura del Comune tel. 059 758818.