“Anni tremendi, ma Novellara resta vivibile e vivace”. Il bilancio di fine mandato di sindaco e assessori uscenti

E’ stato l’ex Macello comunale – da poco restituito ai cittadini dopo il lavori post sisma avviati nel 2019 – a ospitare la presentazione del bilancio di fine mandato della giunta uscente guidata dal sindaco Elena Carletti, che come noto non si candiderà alle prossime elezioni amministrative dopo i due mandati svolti negli ultimi dieci anni. Una serata molto partecipata, condotta dal giornalista Pireluigi Senatore che ha stimolato sindaco e assessori uscenti a raccontare ai cittadini i risultati ottenuti, le risorse utilizzate ed i progetti avviati in anni – ha sottolineato Carletti – “davvero molto difficili e impegnativi”.

“Dalla pandemia allo scoppio della guerra alle porte d’Europa, fino al tragico delitto di Saman Abbas, il nostro agire amministrativo è stato inevitabilmente condizionato da questi eventi di straordinaria emergenza, che siamo riusciti a fronteggiare solo grazie all’impegno di tutti”, ha detto il sindaco Elena Carletti ringraziando “tutti coloro che mi hanno affiancata in questo percorso, a partire dalla giunta, dai consiglieri comunali e dai dipendenti del Comune, ma anche tutte le associazioni e i cittadini che sono sempre stati presenti e attivi, soprattutto nei momenti più drammatici e delicati del lockdown e dell’accoglienza dei profughi ucraini”. “Nonostante i cambiamenti epocali che abbiamo dovuto affrontare, Novellara resta una cittadina vivibile e vivace, con servizi alla persona ben strutturati, ricca di opportunità e agenzie educative, spazi e iniziative culturali e tantissima voglia di fare”, ha concluso Elena Carletti.

In un contesto così difficile, il Comune di Novellara è tuttavia riuscito a mantenere i conti in ordine “grazie a una gestione finanziaria responsabile e prudente”, ha sottolineato l’assessore al Bilancio e allo sport Simone Zarantonello. “Si è mantenuto costante il livello di entrata corrente e di contenuto la spesa, garantendo gli investimenti necessari per mantenere e migliorare i tanti servizi attivi e finanziare manutenzioni, ristrutturazioni, riqualificazioni e nuove opere”, ha aggiunto ricordando anche “le importanti risorse destinate allo sport per assicurare un’offerta completa e di qualità, grazie anche allo splendido lavoro di tante società sportive”.

“Educazione e partnership” il filo conduttore del vicesindaco uscente, con delega anche alle opere pubbliche, Alessandro Baracchi: “Educazione per i consistenti investimenti sull’edilizia scolastica, dalla riqualificazione energetica delle elementari agli interventi sui plessi scolastici di via Indipendenza e via Falasca, fino alla nuova mensa e all’imminente rifacimento delle scuole medie – ha spiegato – Partnership per l’importante contributo che ci hanno assicurato non solo altri enti pubblici, a partire dalla Regione per quanto riguarda la ristrutturazione post-terremoto degli edifici storici, ma anche tante aziende del territorio come nel caso della ciclabile per San Giovanni, quella nei pressi della Chiesa della Fossetta e il prossimo ripristino di Strada Cartoccio”.

Tra i settori che più hanno risentito della pandemia, certamente quelli seguiti da Laura Bocedi, assessore anche a Servizi sociali e welfare. “Tramite la nostra azienda speciale Millefiori abbiamo fatto il possibile per garantire sicurezza, tutela e sostegno alle famiglie, m antenendo alti gli standard di qualità, potenziando la domiciliarità con lo Sportello Millecure e continuando ad investire in welfare di comunità attraverso il volontariato e le associazioni del terzo settore – ha spiegato – Pur di fronte a un aumento generale dei costi, abbiamo mantenuto le tariffe adeguate alla qualità dei servizi, senza aumenti e mantenendoci al di sotto della media regionale, riqualificato la casa protetta, dove stiamo per realizzare anche il nuovo giardino sensoriale, e riaperto il centro diurno in frazione”.

Sul sostegno al commercio locale, “quanto mai necessario in un contesto nazionale così difficile”. si è quindi soffermato l’assessore Gian Luca Arcetti, che ha ricordato i “significativi contributi economici a numerose attività, il rafforzamento della collaborazione con le associazioni di categoria e con “Novellara Viva”, ma anche l’impegno del Comune a sostenere le numerose associazioni locali nella realizzazione delle tante iniziative che hanno arricchito e animato il centro, e non solo, del nostro comune”. L’assessore ad Ambiente e mobilità sostenibile, Alberto Razzini, ha infine ricordato i tanti interventi realizzati “per rendere Novellara sempre più green: dal completamento della rete ciclopedonale all’incentivo di forme di trasporto ecologiche attraverso il progetto ‘Bike to work’, dalle iniziative di promozione di cultura ambientale nelle scuole in collaborazione con Sabar all’ampliamento dei servizi digitali al cittadino.”