Settimana della Ricerca, dal’8 a Reggio Emilia una ricca serie di incontri con la cittadinanza

L’IRCCS di Reggio Emilia a 13 anni dalla sua istituzione organizza dall’8 al 13 aprile la quarta edizione della Settimana della Ricerca, una serie di iniziative rivolte ai cittadini della provincia di Reggio e in particolare ai più giovani sul tema della Ricerca Scientifica in ambito biomedico.

Appuntamenti per le scuole primarie e superiori con laboratori didattici, letture e confronto con i professionisti, un torneo di briscola, una colazione e un aperitivo in compagnia delle associazioni di volontariato che affiancano l’IRCCS, un seminario sulla medicina di genere e un dibattito su Arte e Scienza.

Tra le iniziative torna Giochiamo alla Ricerca, il laboratorio didattico realizzato dai ricercatori del Laboratorio di Ricerca Traslazionale, dedicato alle classi 4e e 5e delle scuole primarie e già realizzato in numerose occasioni. Un totale di 8 classi andranno in uscita all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove i bambini impareranno le nozioni base della ricerca e si cimenteranno nell’estrazione del DNA da un frutto. L’uscita si concluderà con una visita al Laboratorio di Ricerca Traslazionale. Da grande faccio ricerca è invece l’incontro dei ricercatori nelle scuole superiori della provincia, per parlare con i ragazzi del valore della ricerca e del percorso di carriera del ricercatore.

Martedì 9 aprile alle ore 20 al Centro Sociale Orologio è in programma Cala l’Asso: come ti gioco la ricerca, torneo di briscola a squadre ad accesso libero, un’occasione ludica e leggera per avvicinare ricercatori e cittadini.

Sono inoltre in programma due Science Cafè, incontri a piccoli gruppi presso il Bar Rita del CORE tra ricercatori e clinici con le associazioni sui temi della ricerca oncologica: mercoledì 10 sul tumore al Seno, insieme a SENONALTRO (Ass. Lodini) e giovedì 11 sui tumori toracici con Le Amiche del CORE (Ass. Lodini).

Mercoledì 10 dalle 14.30 presso Palazzo Rocca Saporiti avrà luogo inoltre Chi Ricerca Cura: sesso e genere contano?, evento dedicato a professionisti sanitari sui temi della medicina di genere in diversi ambiti, come la ricerca pre-clinica, la ricerca psico-sociale, la ricerca di tipo organizzativo, le malattie oncologiche ed epatiche croniche.

Sempre mercoledì 10 alle 21 andrà in onda su Telereggio 13 anni di IRCCS: come la ricerca ha cambiato la cura a Reggio Emilia, puntata speciale de Il Medico e il Cittadino (registrata giovedì 4 aprile nell’Auditorium Credem) in cui, attraverso l’esperienza di 8 ricercatori dell’Istituto sarà possibile ripercorrere i successi dell’Istituto e le prospettive per il futuro della ricerca e della cura in oncologia.

Giovedì 11 alle 17 al Parco Innovazione ci sarà Arte e Scienza: dialoghi immaginari, incontro aperto alla cittadinanza su prenotazione, che porterà sul palco una chiacchierata tra Emma Balducci Gazzotti (Associazione AIBAT) e Alessia Ciarrocchi, Coordinatrice del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’IRCCS: un momento per riflettere sui punti di contatto tra due mondi lontani eppure simili come arte e scienza.

A chiudere la Settimana, sabato 13 aprile a Correggio alla Ludoteca Piccolo Principe ci sarà a partire dalle 16.30 la lettura su prenotazione Piccoli scienziati per grandi scoperte… e altre fantastiche avventure, dedicata a bambini dai cinque anni in su.

“La Settimana della Ricerca è un momento importante per il nostro Istituto perché ci consente di avvicinarci alla cittadinanza – dice il Direttore Scientifico Antonino Neri – Il mondo della ricerca può essere difficile da capire per i non addetti ai lavori: con le nostre iniziative cerchiamo di renderlo un po’ più vicino alle persone, soprattutto ai bambini e ai ragazzi che possono scegliere di intraprendere questa strada”.